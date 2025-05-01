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عربي-دولي

سحبها من "مقبرة الطائرات".. الجيش الأميركي يُفكك مقاتلات قديمة ويمنح قطع الغيار لأوكرانيا

Lebanon 24
01-05-2025 | 23:57
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قامت الولايات المتحدة بسحب مقاتلات F-16 فايتنغ فالكون من "مقبرة الطائرات" في قاعدة ديفيس-مونثان الجوية بولاية أريزونا، ليس لإعادتها إلى الخدمة، بل لتفكيكها واستخدام أجزائها كقطع غيار لصالح سلاح الجو الأوكراني.
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وأكدت تقارير أميركية حديثة أن هذه الخطوة، التي أعلن عنها في أواخر نيسان 2025، تمثل بعدا جديدا في الدعم العسكري لكييف، من دون الحاجة إلى إرسال طائرات جديدة إلى ساحة القتال.

وتأتي هذه الخطوة في وقت حساس، حيث تسعى واشنطن إلى تحقيق توازن بين الدعم اللوجستي لأوكرانيا، والحفاظ على مخزونها الاستراتيجي، مع مراعاة التوترات العالمية المتزايدة.

يُشار إلى أن أوكرانيا بدأت باستلام طائرات F-16 من دول أوروبية منذ عام 2024، ويُشكل توفير قطع الغيار تحديا لوجستيا، خاصة في ظل قدم بعض الطرازات التي تعمل بها كييف.

وتُعد مقاتلة F-16، التي دخلت الخدمة منذ عام 1978، من أكثر الطائرات الحربية انتشارا حول العالم، إذ تم تصنيع أكثر من 4500 طائرة منها، وتُعرف بمرونتها وتكلفتها التشغيلية المنخفضة نسبيا.(سكاي نيوز)
 
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