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عربي-دولي

بقصف أميركي على اليمن.. مقتل وإصابة خبراء دفاع جوي وقيادات حوثية

Lebanon 24
02-05-2025 | 00:06
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تجددت الغارات الجوية الأميركية ليل الخميس على اليمن، مستهدفة مواقع تابعة للحوثيين في عدة مناطق.
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ونفذ الطيران الأميركي، ضربات على معسكر تدريب في منطقة ملحان بمحافظة المحويت، كما استهدف معسكر براش في صنعاء، ما أسفر عن مقتل وإصابة عدد من خبراء الدفاع الجوي وقيادات حوثية، وفق ما أفادت مصادر "العربية".

وشملت الغارات أيضًا مواقع للحوثيين في محافظة عمران، بالإضافة إلى ضربات جديدة على محافظة المحويت غرب البلاد.

من جانبها، أكدت وسائل إعلام تابعة للحوثيين أن القصف الأميركي طال مواقع في منطقتي عَصِر وهَمدان، إضافة إلى أهداف في جبل عَطان غرب العاصمة صنعاء.
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