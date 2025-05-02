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عربي-دولي

إلتهمت أكثر من 20 ألف دونم.. إسرائيل تعلن السيطرة على الحرائق

Lebanon 24
02-05-2025 | 00:26
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أعلنت إسرائيل السيطرة على الحرائق التي اجتاحت المنطقة بين مدينتي القدس وتل أبيب، بعد نحو 30 ساعة على اندلاعها والتهام أكثر من 24 ألف دونم.
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وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، بينها هيئة البث الرسمية والقناة الـ12 إن هيئة الإطفاء والإنقاذ أعلنت مساءً السيطرة بشكل كامل على الحريق الضخم الذي اندلع أمس الأربعاء في جبال القدس.

وقالت هيئة البث إنّ الحرائق التهمت أكثر من 20 ألف دونم من الأراضي في المنطقة، مشيرة إلى أنه تم تشكيل طاقم تحقيق خاص للوقوف على أسباب اندلاع الحريق.

بدورها، ذكرت القناة الـ12 الخاصة أن أكثر من 120 طاقما شاركوا في عمليات إخماد الحرائق.

واندلعت الحرائق منذ صباح أمس الأربعاء في أحراج بين تل أبيب والقدس، وانتشرت جراء ارتفاع درجات الحرارة والرياح القوية في المنطقة الحرجية، وأخلت السلطات العديد من المناطق كإجراء احترازي، في حين أصبحت السماء رمادية فوق القدس بفعل الدخان.
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