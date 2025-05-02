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جوهره الرهائن.. خلاف بين الجيش الإسرائيلي ونتنياهو

Lebanon 24
02-05-2025 | 00:35
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كشف الجيش الإسرائيلي، الجمعة، عن وجود تباين في الأولويات مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو فيما يتعلق بأهداف العملية العسكرية الجارية في قطاع غزة، مشددًا على أن إعادة الرهائن تأتي في صدارة اهتماماته.
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وقال الجيش في بيان رسمي: "المهمة الأسمى التي يتعامل معها الجيش هي واجبنا الأخلاقي بإعادة الرهائن. المهمة الثانية هي هزيمة حماس. نحن نعمل على تحقيق كلا الهدفين، مع وضع إعادة الرهائن على رأس قائمة أولوياتنا".

والبيان يعكس موقفا مغايرا لنتنياهو، الذي صرح الخميس أن "الانتصار على حماس، وليس إعادة الرهائن، هو الهدف الأسمى للحرب في غزة".

وقال نتنياهو: "نريد أن نعيد الأحياء والقتلى على حد سواء. هذه مهمة بالغة الأهمية، لكن في الحرب هناك هدف أسمى وهو الانتصار على أعدائنا، وسنحققه".

وطالما اتهم أقارب الرهائن نتنياهو بتعريض حياة ذويهم للخطر، بقرار استئناف الهجوم العسكري على قطاع غزة. (سكاي نيوز)
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