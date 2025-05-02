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ترك وحيدا لـ40 دقيقة.. هذا ما حصل مع جندي إسرائيلي في غزة

Lebanon 24
02-05-2025 | 00:47
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ذكرت تقارير نشرها موقع "واي نت" الإسرائيلي ان جنديا إسرائيليا من وحدة "يهلوم" الهندسية التابعة للجيش الإسرائيلي، تعرّض لموقف كان أن يؤدي لمقتله على يد جيش بلاده، عندما ترك بمفرده في الميدان، في منطقة "محور موراغ" الواقعة بين خانيونس ورفح في قطاع غزة.
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وأفادت التقارير أن الجندي ظل وحيدا لما يقارب 40 دقيقة، قبل أن يتمكن من الوصول إلى وحدة من لواء "غولاني"، بعدما صرخ بالعبري "جيش الدفاع، جيش الدفاع" لتفادي تعرضه لإطلاق نار من قِبل القوات الإسرائيلية.

وسبق أن تعرض عناصر من الجيش الإسرائيلي "لنيران صديقة"، خلال التوغل لقطاع غزة.

وأكد الجيش الإسرائيلي الواقعة، موضحا في بيان: "في أعقاب انتهاء مهمة عملياتية جنوب قطاع غزة قرب الحدود مع إسرائيل، وأثناء عودة القوة إلى الأراضي الإسرائيلية، تُرك أحد الجنود عن غير قصد داخل القطاع لمدة 40 دقيقة، قبل أن ينضم لاحقا إلى قوات أخرى في المنطقة".

وأشار البيان إلى أن الحادث "خطير ويجري التحقيق فيه"، مضيفا أن "الجيش سيستخلص العِبر من هذا الحدث".(سكاي نيوز)
 
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