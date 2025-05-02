Advertisement

عربي-دولي

بإشراف شركات أمنية.. خطة إسرائيلية جديدة لتوزيع المساعدات الإنسانية بغزة

Lebanon 24
02-05-2025 | 01:04
A-
A+
Doc-P-1354702-638817700894994238.jpg
Doc-P-1354702-638817700894994238.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشفت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، نقلاً عن مسؤولين إسرائيلي وعربي، أن تل أبيب تعتزم إحداث تغيير جذري في آلية توزيع المساعدات الإنسانية داخل قطاع غزة، وذلك بعد توقف دام أكثر من شهرين ونصف.
Advertisement

وبحسب التقرير، تستعد إسرائيل للانتقال من نظام التوزيع الجماعي وتخزين المساعدات إلى نموذج جديد يعتمد على التوزيع الفردي المباشر. ووفقاً للخطة المقترحة، ستُوكل مهمة توزيع صناديق الطعام إلى منظمات دولية وشركات أمن خاصة، دون مشاركة مباشرة من الجيش الإسرائيلي.

ويفترض أن يتولى ممثل عن كل عائلة مهمة الوصول إلى منطقة أمنية خاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في جنوب القطاع، حيث تُسلم صناديق المساعدات بعد إجراءات تفتيش متعددة. وتحتوي هذه الصناديق على طعام يكفي لعدة أيام، على أن يُسمح لاحقاً بزيارة جديدة لاستلام طرود إضافية.

وبحسب المسؤولين، ترى إسرائيل أن هذه الآلية ستحد من قدرة حركة "حماس" على الاستيلاء على المساعدات أو إعادة توجيهها لصالح مقاتليها.

رغم أن الجيش لن يشارك في التوزيع بشكل مباشر، فإن وحداته ستوفر غطاءً أمنياً خارجياً لحماية الفرق المدنية والشركات المتعاقدة، مثل شركة "أوربيس" الأمريكية، المرتبطة بشخصيات قريبة من وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر. ولم تُحدد بعد المدة الزمنية لبدء تنفيذ هذه الخطة، لكن الجيش الإسرائيلي يحذر من أن أزمة إنسانية وشيكة قد تندلع خلال أسابيع إذا استمر الوضع على حاله.

وكانت إسرائيل قد أوقفت إدخال المساعدات إلى القطاع منذ 2 آذار، عقب انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار، مدعية أن "حماس" قامت بتحويل مسار جزء كبير من المساعدات التي دخلت خلال الهدنة، رغم دخول ما يصل إلى 650 شاحنة يومياً.

ومع أن الخطة لم تحصل بعد على موافقة نهائية من الحكومة الإسرائيلية، فإنها تحظى بدعم واسع في الأوساط الأمنية، إضافة إلى شخصيات نافذة مقربة من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

من جانبه، شكك المسؤول العربي في قدرة هذه الخطة على استبعاد "حماس" بالكامل من المشهد الإنساني، معتبراً أن ممثلي العائلات سيواجهون رحلات محفوفة بالمخاطر للوصول إلى نقاط التوزيع، كما أن الحصص الغذائية المتوقعة تبدو محدودة بالكاد لتلبية الحد الأدنى من البقاء.

وأضاف المسؤول: "يبدو أنهم يحسبون السعرات الحرارية لسكان أنهكهم الجوع منذ شهور"، معتبراً أن الخطة تعكس اتجاهاً نحو "زحف بطيء" نحو احتلال دائم للقطاع، حيث يتولى الجيش الإسرائيلي فعلياً مسؤولية الإمداد الغذائي.

كما انتقد استبعاد خيار توزيع المساعدات عبر موظفين مرتبطين بالسلطة الفلسطينية، وهو المقترح الذي رفضته إسرائيل مسبقاً. (روسيا اليوم)
مواضيع ذات صلة
إذاعة الجيش الإسرائيلي: رئيس الأركان رفض توزيع الجيش للمساعدات الإنسانية بغزة
lebanon 24
02/05/2025 11:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
غوتيريش: نرفض خطة إسرائيلية جديدة للسيطرة على المساعدات لغزة
lebanon 24
02/05/2025 11:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة 12 الإسرائيلية: تغير ملحوظ بشأن سياسة الجيش في إدارة توزيع المساعدات بغزة
lebanon 24
02/05/2025 11:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الطاقة الإسرائيلي: أوقفنا المساعدات الإنسانية لغزة ووقعت على قرار قطع الكهرباء واستئناف القتال مطروح
lebanon 24
02/05/2025 11:39:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:26 | 2025-05-02
04:00 | 2025-05-02
03:30 | 2025-05-02
03:14 | 2025-05-02
03:10 | 2025-05-02
02:43 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24