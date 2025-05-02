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سرب من الطائرات المسيّرة الأوكرانية أسقطته روسيا

Lebanon 24
02-05-2025 | 01:03
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تمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، من التصدي لـ121 طائرة مسيّرة أوكرانية ودمرتها  فوق خمس مناطق من روسيا ومياه البحر الأسود وبحر آزوف، حسب وزارة الدفاع الروسية.
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وأضافت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تمكنت أنظمة الدفاع الجوي العاملة من تدمير 121 مسيّرة جوية أوكرانية من نوع الطائرات، بما في ذلك 89 مسيرة فوق أراضي جمهورية القرم، و23 مسيّرة فوق البحر الأسود، و4 مسيرات فوق أراضي إقليم كراسنودار، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق مياه بحر آزوف، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود" . (روسيا اليوم)
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