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تمكنت منظومات الدفاع الجوي التابعة للجيش الروسي، من التصدي لـ121 طائرة مسيّرة أوكرانية ودمرتها فوق خمس مناطق من ومياه وبحر آزوف، حسب .وأضافت الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تمكنت العاملة من تدمير 121 مسيّرة جوية أوكرانية من نوع الطائرات، بما في ذلك 89 مسيرة فوق أراضي ، و23 مسيّرة فوق البحر الأسود، و4 فوق أراضي إقليم ، واثنتان فوق أراضي مقاطعة أوريول، وواحدة فوق مياه ، وواحدة فوق أراضي مقاطعة بريانسك وواحدة فوق أراضي مقاطعة بيلغورود" . (روسيا اليوم)