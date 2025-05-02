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إقتصاد

عربيا.. هذه الدول الأعلى إنفاقا على المستوى العسكري

Lebanon 24
02-05-2025 | 01:34
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أظهرت بيانات جديدة صادرة عن "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام" أن المملكة العربية السعودية حافظت على صدارتها كأعلى دولة عربية من حيث الإنفاق العسكري في عام 2024، بإجمالي نفقات بلغت نحو 80 مليار دولار، بزيادة نسبتها 1.5% مقارنة بالعام الماضي.
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وجاءت الجزائر في المرتبة الثانية على الصعيد العربي، تلتها الكويت، ثم العراق، وسلطنة عُمان. كما شملت قائمة العشر الأوائل كلًا من المغرب، والأردن، ومصر، والبحرين، وتونس.
أعلى 10 دول عربية في الإنفاق العسكري خلال 2024 - الشرق
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