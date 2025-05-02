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عربي-دولي

ضمن نطاق "حلقة النار".. زلزال يضرب الفلبين

Lebanon 24
02-05-2025 | 02:11
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تعرّضت منطقة "إتبايات" في مقاطعة "باتانيس" بالفلبين لهزة أرضية بقوة 4.9 درجة، دون إعلان عن أضرار بشرية أو مادية.

وأعلن المعهد الفلبيني لعلوم البراكين والزلازل، اليوم الجمعة الموافق 2 أيار، أن زلزالاً بلغت قوته 4.9 درجة على مقياس ريختر ضرب قبالة سواحل منطقة "إتبايات" الواقعة في مقاطعة "باتانيس" شمالي البلاد.
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وأوضح المعهد، بحسب ما أوردته قناة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية في نشرتها الصادرة باللغة الإنجليزية، أن مركز الزلزال تم تحديده على بعد 89 كيلومتراً شمال منطقة "إتبايات"، مشيراً إلى أن الهزة الأرضية وقعت في عرض البحر. (العين الاخبارية)

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