Advertisement

إقتصاد

هجمات إلكترونية تضرب متاجر بريطانية فاخرة

Lebanon 24
02-05-2025 | 02:34
A-
A+
Doc-P-1354736-638817754517231316.png
Doc-P-1354736-638817754517231316.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرضت عدة شركات تجزئة بريطانية، من بينها متجر "هارودز" الفاخر وسلسلة "ماركس آند سبنسر"، لهجمات إلكترونية خلال الأيام الماضية، وفق ما أعلنت الشركات اليوم الخميس.
Advertisement

وأكدت شركة هارودز أنها "رصدت محاولات وصول غير مصرح بها إلى بعض أنظمتها"، مشيرة إلى أن فريق الأمن السيبراني اتخذ "خطوات استباقية لحماية الأنظمة"، تضمنت تقييد الوصول إلى الإنترنت مؤقتاً في جميع مواقع الشركة، دون أن يؤثر ذلك على استمرار عمل متاجرها، بما فيها الفرع الرئيسي في نايتسبريدج.

من جانبها، لا تزال ماركس آند سبنسر تعاني من تداعيات هجوم بفيروس الفدية تسبب في تعطيل عمليات البيع الإلكتروني والدفع غير التلامسي داخل المتاجر منذ عطلة عيد الفصح، كما أدى إلى مشاكل في التوريد والتوظيف.

وأوضحت الشركة في بيان أن "فريقها التقني، بالتعاون مع خبراء في الأمن السيبراني، يعمل بشكل مكثف لاستعادة الخدمات، خصوصاً المنصات الرقمية".

بدورها، أكدت شركة "كو-أوب" تعرضها لهجوم إلكتروني أدى إلى تأثير محدود على بعض خدمات الدعم ومراكز الاتصال، لكنها لم تشر إلى تأثير على عمليات البيع المباشر.

ولم تؤكد أي جهة حتى الآن ما إذا كانت هذه الهجمات مترابطة، فيما يتزايد القلق في الأوساط التجارية البريطانية من موجة من الهجمات المنسقة تستهدف قطاع التجزئة. (rnz)
مواضيع ذات صلة
وزارة الإعلام السورية: فلول نظام الأسد تقف خلف الهجمة الإلكترونية التي تسعى لضرب الاستقرار وزعزعة الأمن
lebanon 24
02/05/2025 11:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
هجمات مسيّرة وصواريخ تضرب بيلغورود
lebanon 24
02/05/2025 11:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الإعلام السورية: رصدنا هجمة إلكترونية تستهدف المنصات الرسمية الحكومية
lebanon 24
02/05/2025 11:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24
أكسيوس: الولايات المتحدة قد تضرب أهدافا إيرانية في اليمن في الهجمات القادمة
lebanon 24
02/05/2025 11:40:20 Lebanon 24 Lebanon 24

إقتصاد

عربي-دولي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
04:26 | 2025-05-02
04:00 | 2025-05-02
03:30 | 2025-05-02
03:14 | 2025-05-02
03:10 | 2025-05-02
02:43 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24