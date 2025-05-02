هجمات إلكترونية تضرب متاجر بريطانية فاخرة

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تعرضت عدة شركات تجزئة بريطانية، من بينها متجر "هارودز" الفاخر وسلسلة "ماركس آند "، لهجمات إلكترونية خلال الأيام الماضية، وفق ما أعلنت الشركات اليوم الخميس.وأكدت شركة هارودز أنها "رصدت محاولات وصول غير مصرح بها إلى بعض أنظمتها"، مشيرة إلى أن فريق الأمن السيبراني اتخذ "خطوات استباقية لحماية الأنظمة"، تضمنت تقييد الوصول إلى الإنترنت مؤقتاً في جميع مواقع الشركة، دون أن يؤثر ذلك على استمرار عمل متاجرها، بما فيها الفرع في نايتسبريدج.من جانبها، لا تزال ماركس آند سبنسر تعاني من تداعيات هجوم بفيروس الفدية تسبب في تعطيل عمليات البيع الإلكتروني والدفع غير التلامسي داخل المتاجر منذ عطلة ، كما أدى إلى مشاكل في التوريد والتوظيف.وأوضحت الشركة في بيان أن "فريقها التقني، بالتعاون مع خبراء في الأمن السيبراني، يعمل بشكل مكثف لاستعادة الخدمات، خصوصاً المنصات الرقمية".بدورها، أكدت شركة "كو-أوب" تعرضها لهجوم إلكتروني أدى إلى تأثير محدود على بعض خدمات الدعم ومراكز الاتصال، لكنها لم تشر إلى تأثير على عمليات البيع المباشر.ولم تؤكد أي جهة حتى الآن ما إذا كانت هذه الهجمات مترابطة، فيما يتزايد القلق في الأوساط التجارية من موجة من الهجمات المنسقة تستهدف قطاع التجزئة. (rnz)