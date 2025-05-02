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الحوثيون يعلنون استهداف حيفا بصاروخ

Lebanon 24
02-05-2025 | 02:43
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أعلنت جماعة الحوثي، الجمعة، أنها شنت هجوما جديدا على إسرائيل، التي أكدت اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.
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وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "نفذنا الليلة الماضية هجوما جديدا على قاعدة جوية شرقي حيفا بصاروخ فرط صوتي من نوع فلسطين 2".

وأضاف أن الصاروخ "وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له".

وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن، قبل أن يدخل المجال الجوي الإسرائيلي. (سكاي نيوز)
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