الحوثيون يعلنون استهداف حيفا بصاروخ

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أعلنت جماعة ، الجمعة، أنها شنت هجوما جديدا على ، التي أكدت اعتراض صاروخ أطلق من اليمن.وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين: "نفذنا الليلة الماضية هجوما جديدا على قاعدة جوية شرقي حيفا بصاروخ فرط صوتي من نوع 2".وأضاف أن الصاروخ "وصل إلى هدفه بنجاح وفشلت المنظومات الاعتراضية في التصدي له".وفي وقت مبكر من صباح الجمعة، أعلن الجيش اعتراض صاروخ أطلقه الحوثيون من اليمن، قبل أن يدخل المجال الجوي الإسرائيلي. (سكاي نيوز)