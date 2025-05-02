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عربي-دولي

نظرة جديدة لبوتين بالنسبة لحربه.. هذه استراتيجياته الجديدة

Lebanon 24
02-05-2025 | 03:14
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في تطور جديد لتقييمات الاستخباراتية الأميركية والغربية الأخيرة، كشفت معلومات صادرة عن مسؤولين أميركيين وغربيين أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ربما حوّل تركيزه الفوري في حرب أوكرانيا نحو الأهداف قصيرة الأجل المتمثلة في تعزيز قبضته على الأراضي التي استولت عليها قواته وتعزيز اقتصاد بلاده المتعثر.
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وحسب التقييمات، فإن بوتين شعر بأن حالة الحرب كانت لصالحه، وأنه يمتلك الزخم، وكذلك القوة البشرية اللازمة لمواصلة القتال لفترة أطول ضد أوكرانيا المتعثرة والاستيلاء على البلاد بأكملها.

ولا يزال كبار المسؤولين الأميركيين متشككين في بوتين وتأكيداته المتكررة خلال المحادثات الجارية بأنه يريد اتفاق سلام، رغم أن المقترحات الأميركية سخية للغاية لروسيا، إذ تمنحها معظم الأراضي التي سيطرت عليها. كما يسود اعتقاد واسع النطاق بأنه حتى لو وافقت روسيا على نسخة من الاتفاق المطروح، فقد تسعى لاستئناف الحرب ومحاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي الأوكرانية على المدى البعيد.

وتعتبر الضغوط التي تمارسها إدارة ترامب الغاضبة بشكل متزايد، والتي تهدد بفرض المزيد من العقوبات وتعثّر الاقتصاد الروسي، تضع بوتين في موقف صعب محتمل. (العربية)
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