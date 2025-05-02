نظرة جديدة لبوتين بالنسبة لحربه.. هذه استراتيجياته الجديدة

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في تطور جديد لتقييمات الاستخباراتية الأميركية والغربية الأخيرة، كشفت معلومات صادرة عن مسؤولين أميركيين وغربيين أن ربما حوّل تركيزه الفوري في حرب نحو الأهداف قصيرة الأجل المتمثلة في تعزيز قبضته على الأراضي التي استولت عليها قواته وتعزيز اقتصاد بلاده المتعثر.وحسب التقييمات، فإن شعر بأن حالة الحرب كانت لصالحه، وأنه يمتلك الزخم، وكذلك القوة البشرية اللازمة لمواصلة القتال لفترة أطول ضد أوكرانيا المتعثرة والاستيلاء على البلاد بأكملها.ولا يزال كبار المسؤولين متشككين في بوتين وتأكيداته المتكررة خلال المحادثات الجارية بأنه يريد اتفاق سلام، رغم أن المقترحات الأميركية سخية للغاية لروسيا، إذ تمنحها معظم الأراضي التي سيطرت عليها. كما يسود اعتقاد واسع النطاق بأنه حتى لو وافقت على نسخة من الاتفاق المطروح، فقد تسعى لاستئناف الحرب ومحاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي على المدى البعيد.وتعتبر الضغوط التي تمارسها الغاضبة بشكل متزايد، والتي تهدد بفرض المزيد من وتعثّر الاقتصاد الروسي، تضع بوتين في موقف صعب محتمل. (العربية)