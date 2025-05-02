أهداف بوتين في أوكرانيا تغيرت.. هذا ما كشفته معلومات استخباراتية

Advertisement

أوردت معلومات استخباراتية جديدة استعرضها مسؤولون أميركيون وغربيون أن ربما حوّل تركيزه الفوري في حرب نحو الأهداف قصيرة الأجل المتمثلة في تعزيز قبضته على الأراضي التي استولت عليها قواته وتعزيز اقتصاد بلاده المتعثر، بحسب ما قاله عدة أشخاص مطلعون على الأمر لشبكة "CNN".ويمثل هذا تطوراً في التقييمات الاستخباراتية الأميركية والغربية الأخيرة التي تشير إلى أن شعر بأن حالة الحرب كانت لصالحه، وأنه يمتلك الزخم، وكذلك القوة البشرية اللازمة لمواصلة القتال لفترة أطول ضد أوكرانيا المتعثرة والاستيلاء على البلاد بأكملها.ولا يزال كبار المسؤولين يشككون في بوتين وتأكيداته المتكررة خلال المحادثات الجارية بأنه يريد اتفاق سلام، رغم أن المقترحات الأميركية سخية للغاية لروسيا، إذ تمنحها معظم الأراضي التي سيطرت عليها. كما يسود اعتقاد واسع النطاق بأنه حتى لو وافقت على نسخة من الاتفاق المطروح، فقد تسعى لاستئناف الحرب ومحاولة الاستيلاء على المزيد من الأراضي على المدى البعيد.وتعتبر الضغوط التي تمارسها الغاضبة بشكل متزايد، والتي تهدد بفرض المزيد من وتعثّر الاقتصاد الروسي، تضع بوتين في موقف صعب محتمل.كما ركّزت المحادثات بقوة على إمكانية الاستثمار بين وروسيا في حال انتهاء الحرب، وهي فرص وصفتها الولايات المتحدة بأنها "تاريخية".وأوضح مسؤول أميركي أن إشارات بوتين المتكررة إلى أصول الشعب الروسي تاريخيا، وقوله إنه يحافظ على "هدف طويل الأجل"، تدفعه للاستيلاء على المزيد من أوكرانيا، "على الأقل تلك الأجزاء التي تعد مهد الحضارة الروسية" في نظر بوتين.(العربية)