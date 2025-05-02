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عربي-دولي

رئيس وزراء العراق: حضور الشرع القمة العربية مهم

Lebanon 24
02-05-2025 | 04:43
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أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، أن وجود الرئيس السوري، أحمد الشرع، في القمة العربية مهم، مشيرا إلى أنه يمثل الدولة السورية بغض النظر عن طريقة تغيير السلطة.
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وقال السوداني، في تصريحات صحافية، إن "عقد القمة في العاصمة بغداد مهم، كونه يؤكد على دور العراق في المنطقة بحكم مواقفه المتوازنة وتأكيده على مجمل القضايا"، مبينا أن "العراق سيكون بلدا مبادرا في القمة، وسيطرح الحلول لمختلف الأزمات بالمنطقة".

وأوضح أن "دعوة الرئيس السوري للقمة جاءت ضمن السياق البروتوكولي المعروف لدى الجامعة العربية".

وأشار السوداني إلى أن "وجود الشرع في القمة مهم لتوضيح رؤية سوريا الجديدة، في ظل الحرص العربي على أن تتجاوز سوريا محنتها"، لافتا إلى أن "أمن سوريا جزء من الأمن القومي للعراق".

وشدد على ضرورة "تبني مواقف واضحة لتحقيق الاستقرار في سوريا ومواجهة التحديات وخاصة الأمنية"، محذرا من أن "عصابات داعش تتواجد في سوريا بفاعلية ونشاط واضح".(العربية)
 
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