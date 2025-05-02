رئيس وزراء العراق: حضور الشرع القمة العربية مهم

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أكد رئيس الوزراء ، ، اليوم الجمعة، أن وجود الرئيس السوري، ، في مهم، مشيرا إلى أنه يمثل بغض النظر عن طريقة تغيير السلطة.وقال السوداني، في تصريحات صحافية، إن "عقد القمة في العاصمة مهم، كونه يؤكد على دور في المنطقة بحكم مواقفه المتوازنة وتأكيده على مجمل "، مبينا أن "العراق سيكون بلدا مبادرا في القمة، وسيطرح الحلول لمختلف الأزمات بالمنطقة".وأوضح أن "دعوة الرئيس السوري للقمة جاءت ضمن السياق البروتوكولي المعروف لدى ".وأشار السوداني إلى أن "وجود في القمة مهم لتوضيح رؤية الجديدة، في ظل الحرص العربي على أن تتجاوز سوريا محنتها"، لافتا إلى أن "أمن سوريا جزء من للعراق".وشدد على ضرورة "تبني مواقف واضحة لتحقيق الاستقرار في سوريا ومواجهة التحديات وخاصة الأمنية"، محذرا من أن "عصابات داعش تتواجد في سوريا بفاعلية ونشاط واضح".(العربية)