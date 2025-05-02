كوريا الجنوبية.. لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت

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تولى هو، الكوري الجنوبي للشؤون الاجتماعية ووزير التعليم، اليوم الجمعة منصب الرئيس المؤقت للبلاد، ليحل محل في هذا المنصب.وكان من المقرر أن يحل موك، الوزراء الكوري الجنوبي، محل سو في منصبه كرئيس مؤقت، لكنه استقال في وقت متأخر من أمس الخميس بعد أن تحرك " " المعارض لعزله.وأصدر لي تعليماته للجيش برفع حالة الاستعداد إلى "أعلى مستوى"، طبقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الجنوبية للأنباء. ونقلت "يونهاب" عن لي قوله "يتعين على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها من أجل استمرار الحكم الرشيد للدولة من دون أي فراغ في أو أي ارتباك".وشغل هان دوك سو منصب رئيس الوزراء من عام 2022 حتى أمس الخميس. كما تولى الرئاسة بالوكالة بعد تعليق مهام كرئيس إثر إعلانه المفاجئ الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول، مشيراً إلى تهديدات من خصومه السياسيين.