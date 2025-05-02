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عربي-دولي

كوريا الجنوبية.. لي جو هو يتولى منصب الرئيس المؤقت

Lebanon 24
02-05-2025 | 05:35
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تولى لي جو هو، نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي للشؤون الاجتماعية ووزير التعليم، اليوم الجمعة منصب الرئيس المؤقت للبلاد، ليحل محل هان دوك سو في هذا المنصب.
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وكان من المقرر أن يحل تشوي سانج موك، نائب رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، محل هان دوك سو في منصبه كرئيس مؤقت، لكنه استقال في وقت متأخر من أمس الخميس بعد أن تحرك "الحزب الديمقراطي" المعارض لعزله.

وأصدر لي تعليماته للجيش برفع حالة الاستعداد إلى "أعلى مستوى"، طبقاً لما ذكرته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء. ونقلت "يونهاب" عن لي قوله "يتعين على الحكومة أن تبذل قصارى جهدها من أجل استمرار الحكم الرشيد للدولة من دون أي فراغ في شؤون الدولة أو أي ارتباك".

وشغل هان دوك سو منصب رئيس الوزراء من عام 2022 حتى أمس الخميس. كما تولى الرئاسة بالوكالة بعد تعليق مهام يون سوك يول كرئيس إثر إعلانه المفاجئ الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول، مشيراً إلى تهديدات من خصومه السياسيين.
 
وأعلن هان دوك سو اليوم الجمعة رسمياً ترشحه للرئاسة، وذلك قبل شهر واحد من توجه الناخبين إلى مراكز الاقتراع لاختيار خليفة للرئيس السابق المعزول يون سوك يول. (العربية) 
 
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