بعد ظهور "جسم غامض" في أميركا... هل زارت مخلوقات فضائيّة فعلاً الأرض؟

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أظهرت صورة جديدة متداولة على ، تم التقاطها في الأميركية، جسما طائرا مجهول الهوية بعرض 1000 قدم.واستضاف لويس لو إليزوندو، الموظف السابق في والناشط المثير للجدل، جلسة نقاشية نظمها صندوق الجوية غير المعروفة (UAP Disclosure Fund)، كشف خلالها عن صورة مزعومة لصحن طائر فضيّ على شكل قرص بعرض 1000 قدم.وشارك في جلسة صندوق الكشف عن الظواهر الجوية غير المعروفة، كل من النائبة الجمهورية آنا بولينا لونا عن ، والنائب تيم بوركيت عن ولاية تينيسي، وعالم الفيزياء الفلكية من آفي لوب.وخلال الحدث، ادعى ديفيز، عالم الفيزياء الفلكية والمهندس وعضو آخر في اللجنة، أن هناك أربعة أنواع من الكائنات الفضائية زارت كوكب الأرض، وهي: "الرماديون" ، و"النورديون"، و"الزواحف"، و"الحشرات".وأرفق الصندوق الصورة التي نشرها على منصة "إكس" بتعليق جاء فيه: "تم التقاط الصورة بالقرب من منطقة فور كورنرز على ارتفاع 20 ألف قدم، ويُقدر قطر الجسم بين 600 و1000 قدم، فضيّ اللون، على شكل قرص".وزعم الصندوق أن "عدة متحدثين أكدوا أن ومجتمع الاستخبارات يمتلكان مئات الصور المماثلة لظواهر جوية غير معروفة، بالإضافة إلى ملفات استشعارية لا تزال سرية"، مضيفا: "حان الوقت لإزالة السرية عنها تماما وإخضاعها لتحليل علمي مفتوح".، ادعى إليزوندو أن الصورة المشوشة التقطها طيار تجاري في عام 2021 أثناء تحليقه على ارتفاع 21 ألف قدم بالقرب من معلم فور كورنرز، الذي يربط أجزاء من ولايات نيو مكسيكو وأريزونا ويوتاه وكولورادو. وأشار إلى الظل الذي يلقيه الجسم الكبير كجزء من الأدلة على وجود مركبة فعلية في الصورة.