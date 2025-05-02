Advertisement

عربي-دولي

عالقة في الفضاء منذ سنوات عديدة... مركبة تعود قريباً للأرض

Lebanon 24
02-05-2025 | 06:19
A-
A+
Doc-P-1354827-638817889095803851.png
Doc-P-1354827-638817889095803851.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توقّع مراقبون عودة مركبة فضائية من الحقبة السوفيتية إلى الأرض قريباً.

وكان من المفترض أن تهبط "كوزموس 482" على كوكب الزهرة في سبعينيات القرن الماضي، لكنها فشلت بمهمتها.
Advertisement

وبحسب خبراء تتبع الحطام الفضائي، فإنه من السابق لأوانه معرفة موقع سقوط الكتلة المعدنية التي يبلغ وزنها نصف طن أو مقدار ما سيتبقى منها خلال رحلة العودة.

ويتوقع العالم الهولندي ماركو لانجبروك أن تعود مركبة "كوزموس 482"، التي فشلت في مهمتها، إلى الأرض مرة أخرى في حوالي العاشر من أيار الجاري. (العربية)
مواضيع ذات صلة
شركة "سبيس إكس" تطلق مركبة فضائية مأهولة إلى محطة الفضاء الدولية لاستعادة رائدي فضاء عالقين منذ حزيران الماضي
lebanon 24
02/05/2025 16:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وصول "الطاقم البديل" لحل أزمة رائدي الفضاء العالقين
lebanon 24
02/05/2025 16:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
ناسا تحدد موعدا جديدا لعودة روادها "العالقين" في المحطة الفضائية إلى الأرض
lebanon 24
02/05/2025 16:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24
وكالة "تاس": مركبة فضائية تحمل رواد فضاء من روسيا ووكالة "ناسا" الأميركية تلتحم مع محطة الفضاء الدولية
lebanon 24
02/05/2025 16:43:33 Lebanon 24 Lebanon 24

عربي-دولي

تكنولوجيا وعلوم

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:40 | 2025-05-02
09:24 | 2025-05-02
09:15 | 2025-05-02
09:00 | 2025-05-02
08:59 | 2025-05-02
08:59 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24