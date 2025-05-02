عالقة في الفضاء منذ سنوات عديدة... مركبة تعود قريباً للأرض

Advertisement

توقّع مراقبون عودة مركبة فضائية من الحقبة السوفيتية إلى الأرض قريباً.وكان من المفترض أن تهبط " 482" على كوكب الزهرة في سبعينيات القرن الماضي، لكنها فشلت بمهمتها.وبحسب خبراء تتبع الحطام الفضائي، فإنه من السابق لأوانه معرفة موقع سقوط الكتلة المعدنية التي يبلغ وزنها نصف طن أو مقدار ما سيتبقى منها خلال رحلة العودة.ويتوقع العالم ماركو لانجبروك أن تعود مركبة "كوزموس 482"، التي فشلت في مهمتها، إلى الأرض مرة أخرى في حوالي العاشر من أيار الجاري. (العربية)