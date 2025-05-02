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عربي-دولي

خلال لقائهما الأخير... ترامب فاجأ نتنياهو بهذا القرار

Lebanon 24
02-05-2025 | 06:35
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نقلت وكالة رويترز عن مصادر مطلعة قولها إن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب فاجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بقراره الشهر الماضي البدء فورا في مفاوضات مع إيران". 
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وأشارت إلى أن "التحوّل إلى المفاوضات مع إيران شكّل صدمة لنتنياهو". 
 
وتابعت المصادر: "نتنياهو ذهب لواشنطن للحصول على دعم ترامب لشن ضربات عسكرية على المنشآت النووية الإيرانية، وعلم قبل أقل من 24 ساعة من مؤتمر صحفي مع الرئيس الأميركي أن المحادثات مع إيران ستبدأ خلال أيام". 
 
وقالت: "الاتفاق مع إيران قد لا يختلف جذريا عن الاتفاق النووي السابق لكنه سيمدده 25 عاما". 
 
واضافت المصادر: "الاتفاق الجديد مع إيران سيشدد إجراءات التحقق دون تفكيك البرنامج النووي". 
 
 
 
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