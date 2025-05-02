خلال لقائهما الأخير... ترامب فاجأ نتنياهو بهذا القرار

نقلت وكالة عن مصادر مطلعة قولها إن "الرئيس الأميركي فاجأ بقراره الشهر الماضي البدء فورا في مفاوضات مع ".

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وأشارت إلى أن "التحوّل إلى المفاوضات مع إيران شكّل صدمة لنتنياهو".

وتابعت المصادر: " ذهب لواشنطن للحصول على دعم لشن ضربات عسكرية على المنشآت النووية ، وعلم قبل أقل من 24 ساعة من مع الرئيس الأميركي أن المحادثات مع إيران ستبدأ خلال أيام".

وقالت: "الاتفاق مع إيران قد لا يختلف جذريا عن السابق لكنه سيمدده 25 عاما".