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إقتصاد

صندوق النقد: إقتصاد أبو ظبي ينمو 4.2 بالمئة

Lebanon 24
02-05-2025 | 06:51
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توقّع صندوق النقد الدولي أن تحقق أبوظبي نمواً بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2025، يتسارع إلى 5.8 بالمئة في 2026، فيما يُتوقع أن تسجل دبي نمواً بواقع 3.3 بالمئة خلال 2025 و3.5 بالمئة في العام التالي.
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وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في الصندوق، إن اقتصاد دولة الإمارات سيواصل التوسع بفضل أداء القطاع غير النفطي، والمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية، فضلاً عن الزخم في القطاعين العقاري والمالي.

وبحسب أزعور، من المتوقع أن يبلغ النمو الكلي للإمارات 4 بالمئة هذا العام، ثم يتسارع إلى 5 بالمئة في 2026، وهو ما يعكس استقراراً في التوقعات مقارنة بتخفيضات طالت العديد من دول المنطقة. (سكاي نيوز)
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