صندوق النقد: إقتصاد أبو ظبي ينمو 4.2 بالمئة

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توقّع أن تحقق نمواً بنسبة 4.2 بالمئة في عام 2025، يتسارع إلى 5.8 بالمئة في 2026، فيما يُتوقع أن تسجل دبي نمواً بواقع 3.3 بالمئة خلال 2025 و3.5 بالمئة في العام التالي.وقال ، مدير في الصندوق، إن اقتصاد سيواصل التوسع بفضل أداء القطاع غير النفطي، والمشاريع الاستثمارية في البنية التحتية، فضلاً عن الزخم في القطاعين العقاري والمالي.وبحسب ، من المتوقع أن يبلغ النمو الكلي للإمارات 4 بالمئة هذا العام، ثم يتسارع إلى 5 بالمئة في 2026، وهو ما يعكس استقراراً في التوقعات مقارنة بتخفيضات طالت العديد من دول المنطقة. (سكاي نيوز)