إحباط هجوم على محافظة السويداء السورية

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أفاد ، الجمعة، بأن محافظة أعلنت دخول قوات لحفظ الأمن والاستقرار بعد تعرّضها لهجوم.وكان التلفزيون أعلن أن فصائل محلية نجحت في إحباط هجوم على ريف السويداء ، وأن العام تنتشر على حدود المحافظة. (الشرق الأوسط)