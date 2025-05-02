Advertisement

عربي-دولي

إحباط هجوم على محافظة السويداء السورية

Lebanon 24
02-05-2025 | 07:15
A-
A+
Doc-P-1354842-638817920346298793.jpg
Doc-P-1354842-638817920346298793.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أفاد تلفزيون سوريا، الجمعة، بأن محافظة السويداء أعلنت دخول قوات الأمن العام لحفظ الأمن والاستقرار بعد تعرّضها لهجوم.
Advertisement

وكان التلفزيون أعلن أن فصائل محلية نجحت في إحباط هجوم على ريف السويداء الغربي، وأن قوات الأمن العام تنتشر على حدود المحافظة. (الشرق الأوسط)
 
مواضيع ذات صلة
إعلام سوري: إحباط هجوم على ريف السويداء الغربي وقوات الأمن العام تنتشر على حدود المحافظة
lebanon 24
02/05/2025 16:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع العلم السوريّ فوق مبنى محافظة السويداء
lebanon 24
02/05/2025 16:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
رفع العلم السوري فوق مبنى محافظة السويداء من قبل ناشطين من ساحة الكرامة
lebanon 24
02/05/2025 16:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
مصادر الحدث: الأمن السوري ينتشر في قرية جبيب على الحدود الإدارية لمحافظة السويداء
lebanon 24
02/05/2025 16:44:00 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:40 | 2025-05-02
09:24 | 2025-05-02
09:15 | 2025-05-02
09:00 | 2025-05-02
08:59 | 2025-05-02
08:59 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24