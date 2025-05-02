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قالت غيتس، ابنة الملياردير الأميركي ، إن والدها مصاب بمتلازمة "أسبرغر"، أحد اضطرابات طيف التوحد.وخلال حلقة "اتصِل بوالدها"، سألت المذيعة أليكس ابنة الملياردير مؤسس شركة " "، البالغة من العمر 22 عاما، عن تجربتها في جلب أصدقائها إلى المنزل وتعريفهم على والدها، فقالت: "بالنسبة للصديق، الأمر مرعب.. أما بالنسبة لي، فالأمر مضحك لأن والدي يعاني من اغتراب اجتماعي، كما قال سابقا، فهو مصاب بمتلازمة أسبرغر".وذكرت صحيفة " بوست"، أن الملياردير لم يعلن عن مثل هذا التشخيص، على الرغم من أنه كتب في مذكراته عن "اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة". (العربية)