Advertisement

عربي-دولي

إبنة بيل غيتس تكشف سرّاً عن والدها: مصاب بـ"أسبرغر"

Lebanon 24
02-05-2025 | 07:07
A-
A+
Doc-P-1354843-638817920452683384.jpg
Doc-P-1354843-638817920452683384.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قالت فيبي غيتس، ابنة الملياردير الأميركي بيل غيتس، إن والدها مصاب بمتلازمة "أسبرغر"، أحد اضطرابات طيف التوحد.
Advertisement

وخلال حلقة بودكاست "اتصِل بوالدها"، سألت المذيعة أليكس كوبر ابنة الملياردير مؤسس شركة "مايكروسوفت"، البالغة من العمر 22 عاما، عن تجربتها في جلب أصدقائها إلى المنزل وتعريفهم على والدها، فقالت: "بالنسبة للصديق، الأمر مرعب.. أما بالنسبة لي، فالأمر مضحك لأن والدي يعاني من اغتراب اجتماعي، كما قال سابقا، فهو مصاب بمتلازمة أسبرغر".

وذكرت صحيفة "نيويورك بوست"، أن الملياردير لم يعلن عن مثل هذا التشخيص، على الرغم من أنه كتب في مذكراته عن "اضطراب طيف التوحد في مرحلة الطفولة". (العربية)
مواضيع ذات صلة
"ضبطها متلبّسة".. ابنة النجم السوري أيمن زيدان تكشف ما حصل مع والدها (فيديو)
lebanon 24
02/05/2025 16:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
بيل غيتس يكشف... 3 مهن ستصمد في وجه الذكاء الاصطناعي
lebanon 24
02/05/2025 16:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
أصابتها "هستيرية" ضحك.. فنانة تكشف ما حصل مع نانسي عجرم خلال مشاركة ابنها بتصوير أغنية
lebanon 24
02/05/2025 16:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
شهرة والدتها تسببت لها بمشكلة.. ابنة سيرين عبد النور تكشف عن تعرضها للمضايقة في المدرسة (فيديو)
lebanon 24
02/05/2025 16:44:07 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
09:40 | 2025-05-02
09:24 | 2025-05-02
09:15 | 2025-05-02
09:00 | 2025-05-02
08:59 | 2025-05-02
08:59 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24