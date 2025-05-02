غانتس يؤكد أطماع إسرائيل بمناطق الدروز في سوريا

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أكد زعيم حزب " " المعارض ، الجمعة، أطماع بلاده بالمناطق التي يسكنها في ، مدعياً أن لتل أبيب "مصلحة أمنية قصوى في الحفاظ عليها".وقال الإسرائيلي الأسبق غانتس، في منشور على منصة "إكس" إن "لدى أخلاقي ومصلحة أمنية في مساعدة الدروز في سوريا"، وفق تعبيراته.وأضاف: "من المهم أن نفهم أن هذا هو في المقام الأول تحالف أخلاقي، بين أولئك الذين يقاتلون معنا ويعيشون معنا، وإخوانهم وأقاربهم الذين هم في خطر"، على حد وصفه.وتابع غانتس: "بالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضاً مصلحة أمنية قصوى في الحفاظ على المناطق التي يسيطر عليها الدروز في سوريا، وعدم السماح للجماعات المتطرفة بتعزيز سيطرتها ونفوذها في البلاد"، وفق زعمه. (الأناضول)