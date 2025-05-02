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غانتس يؤكد أطماع إسرائيل بمناطق الدروز في سوريا

Lebanon 24
02-05-2025 | 07:35
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أكد زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي المعارض بيني غانتس، الجمعة، أطماع بلاده بالمناطق التي يسكنها الدروز في سوريا، مدعياً أن لتل أبيب "مصلحة أمنية قصوى في الحفاظ عليها".
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وقال وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق غانتس، في منشور على منصة "إكس" إن "لدى إسرائيل التزام أخلاقي ومصلحة أمنية في مساعدة الدروز في سوريا"، وفق تعبيراته.

وأضاف: "من المهم أن نفهم أن هذا هو في المقام الأول تحالف أخلاقي، بين أولئك الذين يقاتلون معنا ويعيشون معنا، وإخوانهم وأقاربهم الذين هم في خطر"، على حد وصفه.

وتابع غانتس: "بالإضافة إلى ذلك، لدينا أيضاً مصلحة أمنية قصوى في الحفاظ على المناطق التي يسيطر عليها الدروز في سوريا، وعدم السماح للجماعات المتطرفة بتعزيز سيطرتها ونفوذها في البلاد"، وفق زعمه. (الأناضول)
 
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