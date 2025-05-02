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قال البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي، إن الوقت حان لإدخال برنامج محو الأمية إلى ، بعد أن أعلن يوم 8 أيار عيدا للنصر في الحرب العالمية الثانية.وفي حديث لوكالة تاس، أضاف سلوتسكي الذي يشغل منصبي رئيس لجنة للشؤون الدولية وزعيم الحزب الليبرالي : "حان الوقت لمحو الأمية في مجال الثقافة التاريخية في البيت الأبيض. لا يزال يجهل التاريخ ويعتقد أن ساهمت في انتصار الحرب العالمية الثانية أكثر من أخرى. قرر الإعلان في الولايات المتحدة يوم 8 كعيد للنصر في الحرب العالمية الثانية. لقد تجاهل الحقيقة المعترف بها دوليا، وهي أن أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية انتهت في الثاني من سبتمبر عام 1945".وأشار سلوتسكي إلى أن الاتحاد السوفيتي بالذات لعب الدور الحاسم في الانتصار على الفاشية، وهو ما اعترف به أعضاء التحالف المناهض لهتلر بشكل تام.وقال البرلماني: "دفع الاتحاد السوفيتي في تلك الحرب، 27 مليون قتيل مقابل هزيمة ، والانتصار على الفاشية، وتحقيق الحرية. يعلم الجميع أن الولايات المتحدة وبريطانيا فتحتا الثانية في حزيران 1944، عندما لم يتبق سوى أقل من عام فقط على تحقيق النصر العظيم وإلحاق الهزيمة بهتلر. تم ذلك بعد إلحاق هزائم ساحقة بالقوات في معارك لينينغراد وستالينغراد وكورسك، التي تم فيها على أفضل الفرق العسكرية النازية". (روسيا اليوم)