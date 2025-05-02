سلوتسكي: الوقت حان لإدخال برنامج محو الأمية إلى البيت الأبيض

قال البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي، إن الوقت حان لإدخال برنامج محو الأمية إلى البيت الأبيض
، بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب
يوم 8 أيار عيدا للنصر في الحرب العالمية الثانية.
وفي حديث لوكالة تاس، أضاف سلوتسكي الذي يشغل منصبي رئيس لجنة مجلس الدوما
للشؤون الدولية وزعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي
: "حان الوقت لمحو الأمية في مجال الثقافة التاريخية في البيت الأبيض. لا يزال الرئيس ترامب
يجهل التاريخ ويعتقد أن الولايات المتحدة
ساهمت في انتصار الحرب العالمية الثانية أكثر من أي دولة
أخرى. قرر الإعلان في الولايات المتحدة يوم 8 مايو
كعيد للنصر في الحرب العالمية الثانية. لقد تجاهل الحقيقة المعترف بها دوليا، وهي أن أكثر الحروب دموية في تاريخ البشرية انتهت في الثاني من سبتمبر عام 1945".
وأشار سلوتسكي إلى أن الاتحاد السوفيتي بالذات لعب الدور الحاسم في الانتصار على الفاشية، وهو ما اعترف به أعضاء التحالف المناهض لهتلر بشكل تام.
وقال البرلماني: "دفع الاتحاد السوفيتي في تلك الحرب، 27 مليون قتيل مقابل هزيمة ألمانيا النازية
، والانتصار على الفاشية، وتحقيق الحرية. يعلم الجميع أن الولايات المتحدة وبريطانيا فتحتا الجبهة
الثانية في حزيران 1944، عندما لم يتبق سوى أقل من عام فقط على تحقيق النصر العظيم وإلحاق الهزيمة بهتلر. تم ذلك بعد إلحاق هزائم ساحقة بالقوات الألمانية
في معارك لينينغراد وستالينغراد وكورسك، التي تم فيها القضاء
على أفضل الفرق العسكرية النازية". (روسيا اليوم)