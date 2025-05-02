الاتحاد الأوروبي: لا نخطط للتوسط في التسوية الأوكرانية

Advertisement

أعلن أنه لا يخطط للعب دور الوسيط في أي تسوية سلمية للنزاع في ، مشددا على عزمه مواصلة تقديم الدعم العسكري للحكومة .وأوضح المتحدث باسم التكتل، أنور النوني، أن ليس لديها أي نية لملء الفراغ في الوساطة إذا تراجعت عن هذا الدور، قائلا: "نحن لا نريد التكهن الآن، لكن أولويتنا تبقى دعم أوكرانيا لتعزيز موقفها. نواصل تقديم المساعدات العسكرية، حيث تعهدت دول الاتحاد بتقديم 23 مليار هذا العام، كما أنجزنا ثلثي خطة توريد الذخائر المقررة لعام 2024".وجاءت تصريحات النوني ردا على تساؤلات حول استعداد الاتحاد أو أعضائه لقيادة جهود الوساطة، خاصة في ظل تصاعد الحديث عن احتمال انسحاب من هذا الدور. (روسيا اليوم)