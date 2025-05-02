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عربي-دولي
الاتحاد الأوروبي: لا نخطط للتوسط في التسوية الأوكرانية
Lebanon 24
02-05-2025
|
08:35
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أعلن
الاتحاد الأوروبي
أنه لا يخطط للعب دور الوسيط في أي تسوية سلمية للنزاع في
أوكرانيا
، مشددا على عزمه مواصلة تقديم الدعم العسكري للحكومة
الأوكرانية
.
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وأوضح المتحدث باسم التكتل، أنور النوني، أن
بروكسل
ليس لديها أي نية لملء الفراغ في الوساطة إذا تراجعت
الولايات المتحدة
عن هذا الدور، قائلا: "نحن لا نريد التكهن الآن، لكن أولويتنا تبقى دعم أوكرانيا لتعزيز موقفها. نواصل تقديم المساعدات العسكرية، حيث تعهدت دول الاتحاد بتقديم 23 مليار
يورو
هذا العام، كما أنجزنا ثلثي خطة توريد الذخائر المقررة لعام 2024".
وجاءت تصريحات النوني ردا على تساؤلات حول استعداد الاتحاد
الأوروبي
أو أعضائه لقيادة جهود الوساطة، خاصة في ظل تصاعد الحديث عن احتمال انسحاب
واشنطن
من هذا الدور. (روسيا اليوم)
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