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زعيم الدروز في إسرائيل يشكر نتنياهو... إليكم ما قاله له

Lebanon 24
02-05-2025 | 08:59
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أجرى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اتصالا هاتفيا مع زعيم الطائفة الدرزية في إسرائيل الشيخ موفق طريف، الذي "شكره على توجيهاته بالعمل بشكل حاسم للدفاع عن الدروز" في سوريا.
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وقد أعرب الشيخ طريف خلال الاتصال عن "شكره لنتنياهو على توجيهاته الأخيرة التي قضت بالتحرك لحماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا خلال الأيام الماضية، مشيرا بشكل خاص إلى قرار رئيس الوزراء بمهاجمة مجمع القصر الرئاسي في دمشق" الليلة الماضية.
 
وأكد الشيخ طريف أن "الخطوات الصارمة التي اتخذتها إسرائيل بتوجيه من نتنياهو، وجهت رسالة ردع واضحة للنظام السوري بشأن التزام الدولة تجاه الطائفة الدرزية في سوريا".

ومن جهته، شدد نتنياهو خلال الاتصال على "أهمية التزام أبناء الطائفة الدرزية في إسرائيل بقوانين الدولة، كما هو الحال عادة"، داعيا إلى "الامتناع عن أي تصرفات قد تمس بمواطنين آخرين أو بقوات الأمن".

وقال نتنياهو: "إسرائيل دولة قانون، ويجب على الجميع احترام هذا المبدأ، فهو مطلب أساسي لا يمكن التهاون فيه".

وقد عبر الشيخ طريف عن اتفاقه مع أقوال رئيس الوزراء، مشيرا إلى أن "جميع قيادات الطائفة أدانوا مظاهر العنف والخروج عن القانون التي قام بها بعض الأفراد من أبناء الطائفة".

كما أكد أن "الطائفة الدرزية ستواصل التزامها واحترامها لقوانين الدولة". (روسيا اليوم) 
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