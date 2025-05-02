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عربي-دولي

الاتحاد البرلماني العربي يؤكد دعمه الراسخ لفلسطين

Lebanon 24
02-05-2025 | 09:15
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أكدت اللجنة التنفيذية للاتحاد البرلماني العربي، الجمعة، أن دعم القضية الفلسطينية لا يزال أولوية راسخة في العمل البرلماني العربي، مشددة أن دعمها ينبع من مبادئ التحرر والعدالة، وليس مجرّد تعاطف ظرفي.
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وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني الجزائري، إبراهيم بوغالي، بصفته الرئيس الدوري الحالي للاتحاد: "تنعقد اجتماعاتنا في ظرف إقليمي بالغ التعقيد، حيث تتسارع التحولات الجيوسياسية وتتصاعد التحديات المرتبطة بالاحتلال والعدوان والتهجير".

وأضاف أن "القضية الفلسطينية، بما تحمله من بعد تاريخي وإنساني وسياسي، لا تزال في قلب أولوياتنا المشتركة".

وأشار إلى استمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في قطاع غزة.

وأكد بوغالي أن دعم القضية الفلسطينية "ليس موقفاً عاطفياً، بل التزام تحركه مبادئ التحرر والعدالة، وتدعمه المواقف التاريخية لبلداننا وبرلماناتنا"، مذكّراً بالدور المحوري الذي لعبته الجزائر تاريخياً في نصرة القضايا العادلة وعلى رأسها فلسطين.

في السياق ذاته، دعا بوغالي إلى "دعم جهود المصالحة ولمّ الشمل العربي، وتغليب منطق التعاون على التنازع، وتقديم الأولويات الجامعة على الخلافات الطارئة". (الأناضول)
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