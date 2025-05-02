الاتحاد البرلماني العربي يؤكد دعمه الراسخ لفلسطين

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أكدت للاتحاد البرلماني العربي، الجمعة، أن دعم القضية لا يزال أولوية راسخة في العمل البرلماني العربي، مشددة أن دعمها ينبع من مبادئ التحرر والعدالة، وليس مجرّد تعاطف ظرفي.وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني ، إبراهيم بوغالي، بصفته الرئيس الدوري الحالي للاتحاد: "تنعقد اجتماعاتنا في ظرف إقليمي بالغ التعقيد، حيث تتسارع التحولات الجيوسياسية وتتصاعد التحديات المرتبطة بالاحتلال والعدوان والتهجير".وأضاف أن "القضية الفلسطينية، بما تحمله تاريخي وإنساني وسياسي، لا تزال في قلب أولوياتنا المشتركة".وأشار إلى استمرار الجرائم والانتهاكات التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني، خصوصاً في .وأكد بوغالي أن دعم القضية الفلسطينية "ليس موقفاً عاطفياً، بل تحركه مبادئ التحرر والعدالة، وتدعمه المواقف التاريخية لبلداننا وبرلماناتنا"، مذكّراً بالدور المحوري الذي لعبته تاريخياً في نصرة العادلة وعلى رأسها .في السياق ذاته، دعا بوغالي إلى "دعم جهود المصالحة ولمّ الشمل العربي، وتغليب منطق التعاون على التنازع، وتقديم الأولويات الجامعة على الخلافات الطارئة". (الأناضول)