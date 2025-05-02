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إقتصاد

وثيقة سريّة للغاية... هذا ما ستقوم به الأمم المتّحدة لمُواجهة التحديّات الماليّة

Lebanon 24
02-05-2025 | 10:14
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كشفت مذكرة داخلية أن الأمم المتحدة تدرس تنفيذ إصلاح هيكلي واسع النطاق يهدف إلى مواجهة تحديات مالية متفاقمة، على رأسها تداعيات خفض التمويل الأميركي في عهد الرئيس دونالد ترامب.
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ووفقاً للمذكرة التي وُصفت بـ"سريّة للغاية"، فإن الإصلاح المقترح قد يشمل دمج وكالات رئيسية ونقل موارد بشرية وعمليات إلى مواقع أقل تكلفة حول العالم.

وتتضمن الوثيقة المكونة من ست صفحات مجموعة واسعة من المقترحات التنظيمية، من بينها دمج العشرات من وكالات المنظمة في أربع إدارات رئيسية تشمل: السلم والأمن، الشؤون الإنسانية، التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.

ومن أبرز المقترحات دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في كيان موحد للشؤون الإنسانية، في محاولة لتعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف. (سكاي نيوز)
 
 
 
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