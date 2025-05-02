وثيقة سريّة للغاية... هذا ما ستقوم به الأمم المتّحدة لمُواجهة التحديّات الماليّة

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كشفت مذكرة داخلية أن تدرس تنفيذ إصلاح هيكلي واسع النطاق يهدف إلى مواجهة تحديات مالية متفاقمة، على رأسها تداعيات خفض التمويل الأميركي في عهد .ووفقاً للمذكرة التي وُصفت بـ"سريّة للغاية"، فإن الإصلاح المقترح قد يشمل دمج وكالات رئيسية ونقل موارد بشرية وعمليات إلى مواقع حول العالم.وتتضمن الوثيقة المكونة من ست صفحات مجموعة واسعة من المقترحات التنظيمية، من بينها دمج العشرات من وكالات المنظمة في أربع إدارات رئيسية تشمل: السلم والأمن، ، التنمية المستدامة، وحقوق الإنسان.ومن أبرز المقترحات دمج الجوانب التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الصحة العالمية، واليونيسف، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، في كيان موحد للشؤون الإنسانية، في محاولة لتعزيز الكفاءة وتخفيض التكاليف. (سكاي نيوز)