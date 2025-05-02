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"لسنا بحاجة أحد ليدافع عنا".. قيادي درزي سوري يثير الجدل بتصريحاته

Lebanon 24
02-05-2025 | 12:35
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عبر قائد قوات شيخ الكرامة في سوريا، الشيخ ليث البلعوس، اليوم الجمعة، عن رفضه للهجمات الإسرائيلية التي وقعت قرب القصر الرئاسي في دمشق ليل الخميس، مشيرا إلى أن الدروز لا يحتاجون أحدا للدفاع عنهم.
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وقال البلعوس لوسائل إعلام سورية إنه "بدأ تفعيل دور وزارة الداخلية في السويداء".

وأضاف: "هناك أطراف لا تريد إنجاح التوافق الذي تم في محافظة السويداء".

وبين الشيخ البلعوس أن "مشيخة العقل التي حضرت اتفاق السويداء مطالبة بتطبيق البيان والتعامل مع من يرفضه".

وتابع: "نرفض الاعتداء على سوريا ولسنا بحاجة أحد ليدافع عنا".
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