"لسنا بحاجة أحد ليدافع عنا".. قيادي درزي سوري يثير الجدل بتصريحاته

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وقال البلعوس لوسائل إعلام إنه "بدأ تفعيل دور في ".وأضاف: "هناك أطراف لا تريد إنجاح التوافق الذي تم في محافظة السويداء".وبين الشيخ البلعوس أن "مشيخة العقل التي حضرت اتفاق السويداء مطالبة بتطبيق البيان والتعامل مع من يرفضه".وتابع: "نرفض الاعتداء على سوريا ولسنا بحاجة أحد ليدافع عنا".