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الجيش الإسرائيلي يغتال أحد قادة "شهداء الأقصى" في غزة!

Lebanon 24
02-05-2025 | 13:22
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أعلن الجيش الإسرائيلي، يوم الجمعة، أنه قتل أحد القياديين الفلسطينين البارزين خلال عملية في مخيم بلاطة قرب نابلس بالضفة الغربية.
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وقال الجيش: "قمنا بتصفية الإرهابي عمر مصطفى أبو ليل، أحد كبار عناصر البنية التحتية للإرهاب في مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس، والذي كان متورطًا في عدة عمليات إطلاق نار استهدفت قوات جيش الدفاع الإسرائيلي".

من ناحيتها، قالت وزارة الصحة الفلطسينية في بيان إنها تبلغت من هيئة الشؤون المدنية بمقتل الشاب عمر مصطفى أبو ليل (39 عامًا)، مشيرة إلى أن القوات الإسرائيلية احتجزت جثمانه.

وقالت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني إن القوات الإسرائيلية أصابت أبو ليل، داخل أحد المنازل في المخيم بعد محاصرته، وتم اعتقاله لاحقا دون توفر معلومات حول حالته الصحية.

 وأضافت أن القوات منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المنزل وأغلقت مداخل المخيم كافة.

وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن أبو ليل أحد قادة كتائب شهداء الأقصى التابعة لحركة فتح في مخيم بلاطة للاجئين.
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