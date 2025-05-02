الجيش الإسرائيلي يغتال أحد قادة "شهداء الأقصى" في غزة!

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وقال الجيش: "قمنا بتصفية الإرهابي أبو ليل، أحد كبار عناصر البنية التحتية للإرهاب في مخيم بلاطة للاجئين قرب نابلس، والذي كان متورطًا في عدة عمليات إطلاق نار استهدفت قوات ".من ناحيتها، قالت الفلطسينية في بيان إنها تبلغت من المدنية بمقتل الشاب عمر مصطفى أبو ليل (39 عامًا)، مشيرة إلى أن القوات احتجزت جثمانه.وقالت إن القوات الإسرائيلية أصابت أبو ليل، داخل أحد المنازل في المخيم بعد محاصرته، وتم اعتقاله لاحقا دون توفر معلومات حول حالته الصحية.وأضافت أن القوات منعت طواقم الإسعاف من الوصول إلى المنزل وأغلقت مداخل المخيم كافة.وبحسب وسائل إعلام فلسطينية، فإن أبو ليل أحد قادة التابعة لحركة فتح في مخيم بلاطة للاجئين.