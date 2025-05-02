ترامب يعلن يوم 8 أيار "يوم النصر" في الولايات المتحدة

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أيار

أيار

وأوضح في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن "العديد من حلفائنا وأصدقائنا يحتفلون بيوم 8باعتباره ، لكننا قدمنا أكثر بكثير من أخرى، وبفارق كبير، في تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية."وأضاف: "أُعلن رسميا إعادة تسمية يوم 8ليكون يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، ويوم 11 تشرين الثاني ليكون يوم النصر في الحرب العالمية الأولى. لقد انتصرنا في كلتا الحربين، ولم تقترب منا أي دولة من حيث القوة أو الشجاعة أو البراعة العسكرية، ومع ذلك نحن لا نحتفل بأي شيء."واختتم ترامب قائلا: "وذلك لأننا لا نملك قادة يعرفون كيف يفعلون ذلك، وسنبدأ بالاحتفال بانتصاراتنا من جديد."وأشارت إلى أن إعلان ترامب لم يكن مصحوبا بأمر تنفيذي، وذلك لأن صلاحية تحديد العطلات الرسمية تعود إلى .وتحتفل الولايات المتحدة بيوم النصر على ، أو ما يُعرف بـ" في جي داي" في 2 أيلول، وهو اليوم الذي استسلمت فيه اليابان عام 1945.