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عربي-دولي

ترامب يعلن يوم 8 أيار "يوم النصر" في الولايات المتحدة

Lebanon 24
02-05-2025 | 13:49
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أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، أن الولايات المتحدة ستحيي مستقبلا ذكرى انتصار الحلفاء في الحرب العالمية الثانية في يوم 8 أيار، وهو اليوم الذي استسلمت فيه ألمانيا عام 1945.
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وأوضح ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال" أن "العديد من حلفائنا وأصدقائنا يحتفلون بيوم 8 أيار باعتباره يوم النصر، لكننا قدمنا أكثر بكثير من أي دولة أخرى، وبفارق كبير، في تحقيق النصر في الحرب العالمية الثانية."

وأضاف: "أُعلن رسميا إعادة تسمية يوم 8 أيار ليكون يوم النصر في الحرب العالمية الثانية، ويوم 11 تشرين الثاني ليكون يوم النصر في الحرب العالمية الأولى. لقد انتصرنا في كلتا الحربين، ولم تقترب منا أي دولة من حيث القوة أو الشجاعة أو البراعة العسكرية، ومع ذلك نحن لا نحتفل بأي شيء."

 واختتم ترامب قائلا: "وذلك لأننا لا نملك قادة يعرفون كيف يفعلون ذلك، وسنبدأ بالاحتفال بانتصاراتنا من جديد."

وأشارت صحيفة نيويورك تايمز إلى أن إعلان ترامب لم يكن مصحوبا بأمر تنفيذي، وذلك لأن صلاحية تحديد العطلات الرسمية تعود إلى الكونغرس.

وتحتفل الولايات المتحدة بيوم النصر على اليابان، أو ما يُعرف بـ" في جي داي" في 2 أيلول، وهو اليوم الذي استسلمت فيه اليابان عام 1945.
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