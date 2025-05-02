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عربي-دولي

"كارثة" في فلسطين.. والضحية "صحافيون"

Lebanon 24
02-05-2025 | 14:36
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وصفت منظمة مراسلون بلا حدود، اليوم الجمعة، الوضع في فلسطين بالكارثي، في ظل استهداف الصحفيين لاسيما خلال الحرب الإسرائيلية المستمرة على قطاع غزة.
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جاء ذلك ضمن تقرير مؤشر حرية الصحافة للمنظمة، أوضح تراجع إسرائيل 11 مرتبة إلى المرتبة 112 لمواصلتها قمع وسائل الإعلام الإخبارية.

وقالت المنظمة إن فلسطين التي احتلت المرتبة 163، تظل واحدة من أخطر الدول في العالم بالنسبة للصحفيين.

وأشارت إلى العدد الكبير من الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي، والاستبعاد المستمر للمراسلين الأجانب، موضحة أن وسائل الإعلام هناك "شهدت تدمير غرف الأخبار ومعداتها".

وكانت تقارير سابقة قالت إن "أكثر من 145 صحفيا قتلوا على أيدي القوات الإسرائيلية في غزة منذ بدء الحرب في القطاع في أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهم 35 كانوا يعملون وقت مقتلهم.

وضع عالمي صعب
 
وقالت المنظمة إن حرية الصحافة العالمية جمعاء وصلت إلى أدنى مستوى لها على الإطلاق، وذلك وفقاً للمؤشر السنوي للمنظمة غير الربحية.

ولم يتمتع أي بلد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا  بحرية صحافة مرضية بشكل عام، إذ صُنِّفت حرية الصحافة في ربع تلك البلدان بأنها "إشكالية"، وفي نصفها الآخر بأنها "صعبة"، وفي ربع آخر بأنها "خطرة للغاية".

وبينت المنظمة أن إصدار عام 2025 من مؤشر حرية الصحافة للمنظمة والأول الذي يصنف وضع حرية الإعلام الدولي بأنه "صعب"، وهو تخفيض من وضعه السابق "الإشكالي" وثاني أدنى درجة ممكنة.

وعزت منظمة مراسلون بلا حدود هذا التراجع إلى "انخفاض غير مسبوق وحاسم" في الصحة المالية للصحافة الحرة.

وتقوم المنظمة بإنشاء درجاتها لحرية الصحافة من خلال تقييم 5 "مؤشرات" تشمل، السياقات الاقتصادية والسياسية والقانونية والاجتماعية والثقافية في كل دولة بالإضافة إلى وضعها الأمني.


وفي عام 2025، بلغ متوسط هذه الدرجات (من أصل 100 درجة) 54.7 درجة في جميع المناطق الـ180 التي جرى تقييمها، وهو انخفاض من 55.9 درجة العام الماضي، وهو مستوى منخفض بما يكفي للانتقال إلى فئة "الصعبة" التي وضعتها منظمة مراسلون بلا حدود.

ولفتت المنظمة إلى أن النرويج لا تزال الدولة الوحيدة التي حصلت على تقييم "جيد"، في حين تقدمت إستونيا 4 مراكز لتحتل المركز الثاني، تلتها هولندا (بتقدم مركز واحد).

كذلك، تراجعت السويد مركزاً واحداً لتحتل المركز الرابع، وظلت فنلندا ثابتة في المركز الخامس، وتراجعت الدانمارك 4 مراكز لتحتل المركز السادس. (الجزيرة نت)
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