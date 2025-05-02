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الجيش الإسرائيلي يعلن مجددا عن إجلاء عدد من الدروز بعد إصابتهم في سوريا

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:28
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أكدت خدمات الطوارئ في ألمانيا إصابة عدة أشخاص بعد اصطدام سيارة بحشد من الناس في مدينة شتوتغارت في جنوب ألمانيا الجمعة.
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وذكرت شرطة شتوتغارت على حسابها في منصة إكس أن "سيارة صدمت مجموعة من الناس" في منطقة أولجايك في وسط المدينة، بينما أفادت خدمة الإطفاء عن "إصابة عدة أشخاص، بعضهم في حالة خطيرة".

وأفادت وسائل إعلام ألمانية بتوقيف سائق السيارة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وقالت متحدثة باسم الشرطة لصحيفة شتوتغارتر ناخريشتن إن الواقعة سجلت نحو الساعة 5,50 مساء (15,50 ت غ) وإن ثلاثة أشخاص على الأقل أصيبوا.

وأوضحت أنه تم فتح تحقيق لتبيان في ما إذا الواقعة هي حادث أم عمل متعمد.

وحضّت الشرطة السكان على تجنب وسط مدينة شتوتغارت وتحدّثت عن اضطراب شديد في حركة المرور.
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