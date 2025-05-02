Advertisement

عربي-دولي

مكتب إعلام الأسرى: الاحتلال ينفذ سياسة "اغتيال بطيء" بحق الأسرى الفلسطينيين

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:47
A-
A+
Doc-P-1355014-638818229692172063.jpg
Doc-P-1355014-638818229692172063.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
حذر مكتب إعلام الأسرى من تفاقم الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأسرى الفلسطينيين في السجون، واصفا ما يجري بأنه "سياسة اغتيال بطيء" تستهدف الرموز الوطنية من الحركة الأسيرة.
Advertisement

وأكد المكتب أن "الأسرى يتعرضون لتعذيب ممنهج وعزل طويل الأمد وتجويع متعمد بالإضافة إلى ممارسات الإذلال في إطار سياسة تهدف إلى كسر إرادتهم الوطنية وطمس حضورهم المقاوم داخل السجون".

وأضاف أن "الاحتلال يقتل الأسرى ببطء، من دون وجود رادع دولي يمنع استمرار هذه الجرائم"، محذرا من تدهور الحالة الصحية لعدد من الأسرى في ظل غياب الرعاية الطبية.

وطالب مكتب إعلام الأسرى المؤسسات الدولية بالتحرك العاجل لحماية الأسرى من هذه السياسة الممنهجة التي ترقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

كما أشار مكتب الأسرى إلى "ما يتعرض له الأسير القائد عباس السيد من انتهاكات خطيرة في سجن ريمون الإسرائيلي"، لافتا إلى أنه "يعاني من تدهور صحي حاد، إذ انخفض وزنه إلى 55 كلغ وهو يعاني من التهاب في العين ومرض جلدي نتيجة الإهمال الطبي والتجويع المتعمد".
مواضيع ذات صلة
مكتب الإعلام الحكومي بغزة: الاحتلال الإسرائيلي يرتكب جريمة جديدة بحق أكثر 2.4 مليون فلسطيني في القطاع
lebanon 24
03/05/2025 00:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب الإعلامي الحكومي في غزة: ندين استهداف وقتل واغتيال الاحتلال للصحفيين الفلسطينيين
lebanon 24
03/05/2025 00:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
مكتب إعلام الأسرى: عدد الأطفال المعتقلين في سجون الاحتلال منذ بداية الحرب أكثر من 770 من الضفة الغربية فقط
lebanon 24
03/05/2025 00:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
حماس: ندعو كل المؤسسات الإنسانية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها والضغط على الاحتلال لوقف جرائمه بحق الأسرى
lebanon 24
03/05/2025 00:58:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:12 | 2025-05-02
16:50 | 2025-05-02
16:19 | 2025-05-02
16:00 | 2025-05-02
15:59 | 2025-05-02
15:28 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24