Advertisement

عربي-دولي

واشنطن تهُدد بالانسحاب من محادثات السلام في أوكرانيا!

Lebanon 24
02-05-2025 | 15:59
A-
A+
Doc-P-1355019-638818238592248075.jpeg
Doc-P-1355019-638818238592248075.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أكدت وزارة الخارجية الأميركية أن واشنطن ستنسحب من محادثات السلام في أوكرانيا إذا لم يتم إحراز تقدم فيها، مشيرة إلى أن الأمور لم تصل إلى "هذه النقطة بعد".
Advertisement

وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس: "واشنطن ستنسحب من محادثات السلام بشأن أوكرانيا إذا لم تحرز تقدما لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".

وأكدن أنه "إذا قررت الولايات المتحدة التراجع عن دور الوساطة في محادثات أوكرانيا فإن ذلك لا يعني التخلي عن مساعي وقف إطلاق النار".
مواضيع ذات صلة
إذا لم يحرز أي تقدم.. واشنطن تهدد بالانسحاب من الوساطة بين روسيا وأوكرانيا
lebanon 24
03/05/2025 00:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الناتو: هجمات روسيا الأخيرة على أوكرانيا تعقد محادثات السلام
lebanon 24
03/05/2025 00:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الصينية: ندعو إلى استمرار محادثات السلام في أوكرانيا
lebanon 24
03/05/2025 00:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
مستشار الرئاسة الأوكرانية: محادثات الرياض بين كييف وواشنطن ناقشت سلامة الشحن البحري ووقف قصف موانئ أوكرانيا
lebanon 24
03/05/2025 00:58:09 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
17:12 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:50 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:19 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
16:00 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:47 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
06:27 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:34 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:32 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:11 | 2025-05-02 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
17:12 | 2025-05-02
16:50 | 2025-05-02
16:19 | 2025-05-02
16:00 | 2025-05-02
15:47 | 2025-05-02
15:28 | 2025-05-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24