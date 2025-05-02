واشنطن تهُدد بالانسحاب من محادثات السلام في أوكرانيا!

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وقالت المتحدثة باسم الوزارة تامي بروس: "واشنطن ستنسحب من محادثات السلام بشأن أوكرانيا إذا لم تحرز تقدما لكننا لم نصل إلى هذه المرحلة بعد".وأكدن أنه "إذا قررت دور الوساطة في محادثات أوكرانيا فإن ذلك لا يعني التخلي عن مساعي وقف إطلاق النار".