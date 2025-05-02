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غارات إسرائيلية إستهدفت مناطق متفرّقة في سوريا

Lebanon 24
02-05-2025 | 18:34
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استهدفت غارات إسرائيلية عدة مناطق في سوريا
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وأكدت "سانا" أن "غارة إسرائيلية ضربت أهدافاً في منطقة حرستا بريف دمشق، ما أدّى إلى مقتل مدني واحد".
وذكرت وكالة الأنباء السورية أن "الطيران الإسرائيلي استهدف بغارة محيط قرية شطحة بريف حماة الشمالي الغربي مخلّفاً 4 إصابات".
وأضافت أن "غارة للطيران الإسرائيلي استهدفت محيط بلدة موثبين في ريف درعا الشمالي".
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