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عربي-دولي
غارات إسرائيلية إستهدفت مناطق متفرّقة في سوريا
Lebanon 24
02-05-2025
|
18:34
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استهدفت غارات إسرائيلية عدة مناطق في
سوريا
.
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وأكدت "
سانا
" أن "غارة إسرائيلية ضربت أهدافاً في منطقة حرستا
بريف
دمشق
، ما أدّى إلى مقتل مدني واحد".
وذكرت
وكالة الأنباء
السورية
أن "
الطيران الإسرائيلي
استهدف بغارة محيط قرية شطحة
بريف حماة
الشمالي
الغربي
مخلّفاً 4 إصابات".
وأضافت أن "غارة للطيران
الإسرائيلي
استهدفت محيط بلدة موثبين في ريف
درعا
الشمالي".
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