غارات إسرائيلية إستهدفت مناطق متفرّقة في سوريا

استهدفت غارات إسرائيلية عدة مناطق في .

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وأكدت " " أن "غارة إسرائيلية ضربت أهدافاً في منطقة حرستا ، ما أدّى إلى مقتل مدني واحد".

وذكرت أن " استهدف بغارة محيط قرية شطحة مخلّفاً 4 إصابات".

وأضافت أن "غارة للطيران استهدفت محيط بلدة موثبين في ريف الشمالي".