انتقاد قاس للحليفة القديمة.. نائب الرئيس الأميركي: ألمانيا تعيد بناء "جدار برلين"

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في أحدث انتقاد قاس للحليفة القديمة من قبل ، اتهم جيه دي ، أمس الجمعة، بإعادة بناء "جدار ".وجاء الاتهام بعد اتخاذ برلين إجراءات بحق حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف.وكتب فانس، الذي كان قد التقى في شباط الماضي في زعيم حزب البديل، على منصة "إكس": "الغرب، معا، هدمنا جدار برلين، لكن أعيد بناؤه، ليس من قبل السوفيات أو ، بل من قبل المؤسسة السياسية ".وصنف لحماية في ألمانيا، يوم الجمعة، كيانا متطرفا يهدد ، وهي خطوة تمكن المكتب من مراقبة الحزب الذي حل ثانيا في الانتخابات الاتحادية التي جرت في شباط بشكل أفضل.وقد تعيق الوصمة المجمعية، بالإضافة إلى قيود مفروضة على التوظيف في الخدمة المدنية، قدرة الحزب على استقطاب أعضاء.وقال المكتب الاتحادي لحماية الدستور، في بيان: "المفهوم السائد للشعب داخل الحزب، القائم على العرق والأصل، لا يتوافق مع النظام الحر".(سكاي نيوز)