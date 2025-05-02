تشمل إجراءات مصرفية.. عقوبات أميركية محتملة للضغط على روسيا

Advertisement

أعلن ثلاثة مسؤولين أميركيين ومصدر مطلع ان مسؤولين أميركيين يعدون لفرض عقوبات اقتصادية جديدة على ، تشمل إجراءات مصرفية وأخرى متعلقة بالطاقة.وذكرت وكالة أن هدف المحتملة هو تكثيف الضغط على لقبول جهود لإنهاء حربها على .وقال مسؤول في ، طلب عدم اسمه، شأنه شأن المصادر الأخرى، إن الأهداف تشمل شركة العملاقة المملوكة للدولة " " وكيانات رئيسية تعمل في قطاعي الموارد الطبيعية والخدمات المصرفية.ولم يقدم المسؤول أي تفاصيل أخرى، في الوقت الذي تحدثت فيه تقارير على أن موافقة على هذه العقوبات "غير مؤكدة".ولم يتضح ما إذا كان ترامب سيوافق على الحزمة بعدما تحول تعاطفه مع تصريحات موسكو وأفعالها، إلى إحباط بسبب عدم اكتراث بدعواته لوقف إطلاق النار وإجراء محادثات سلام.وكان الرئيس الأميركي انتقد قبل أيام قليلة نظيره الروسي بعد أن شن الجيش الروسي قصفا مكثفا على أوكرانيا تسبب بسقوط ضحايا مدنيين.وكتب ترامب في منشور على منصته "تروث سوشل": "لم يكن هناك أدنى سبب لبوتين لإطلاق صواريخ على مناطق مدنية ومدن وقرى في الأيام الأخيرة. هذا يجعلني أعتقد أنه ربما لا يريد وقف الحرب ويماطل.. عندها يجب التعامل معه بشكل مختلف".(سكاي نيوز)