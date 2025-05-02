ثاني أكبر مدن أوكرانيا.. إصابة عشرات الأشخاص بهجمات روسية على خاركيف

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أكد مسؤولون أوكرانيون بأن غارات روسية بطائرات مسيّرة على خاركيف، ثاني أكبر مدن ، أسفرت عن إصابة نحو 50 شخصا مساء أمس الجمعة.وجاءت هذه بعد ساعات من هجوم روسي آخر على مدينة زابوريجيا الجنوبية أسفر عن إصابة أكثر من 20 شخصا.وأدت الهجمات الروسية على المناطق المدنية إلى مقتل العشرات في الأسابيع الأخيرة، على الرغم من مساعي مع الجانبين للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإنهاء الحرب المستمرة منذ ثلاث سنوات.وكتب حاكم خاركيف على : "أصيب نحو 50 شخصا جراء الهجوم الواسع" على أربع مناطق، مضيفا أن من بين المصابين فتاة تبلغ 11 عاما.وتابع: "اندلعت حرائق وتضررت مبان سكنية وبنى تحتية مدنية وسيارات" جراء المسيرات الروسية.وتقع خاركيف بالقرب من الحدود الروسية، وقد تعرضت لهجمات متواصلة طوال فترة العملية العسكرية الروسية.(سكاي نيوز)