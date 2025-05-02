بشأن مساعدات غزة.. اتفاق وشيك بين أميركا وإسرائيل

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وبعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل شهرين، كانت أوقفت كل إمدادات المساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والأدوية إلى القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية. قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر أميركي إن وإسرائيل وممثلين عن مؤسسة دولية جديدة على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى في غزة، دون سيطرة عليها.وبعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل شهرين، كانت أوقفت كل إمدادات المساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والأدوية إلى القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.

وتقول وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن إمدادات الغذاء في غزة ستنفد خلال أيام. ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أنها ستنفد تماما خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع.

وأدى تعليق إيصال المساعدات واستئناف إلى نزوح آلاف المدنيين الفلسطينيين مجددا، مما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى في القطاع.



وصرح الرئيس الأميركي قبل أيام بأنه ضغط على للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى المدمر.



ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنه خلال وقف إطلاق النار وقبله، تمكنت حماس من السيطرة على معظم المساعدات التي دخلت غزة.