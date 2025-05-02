Advertisement

عربي-دولي

بشأن مساعدات غزة.. اتفاق وشيك بين أميركا وإسرائيل

Lebanon 24
02-05-2025 | 23:31
A-
A+
Doc-P-1355091-638818507720967385.jpg
Doc-P-1355091-638818507720967385.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين إسرائيليين ومصدر أميركي إن الولايات المتحدة وإسرائيل وممثلين عن مؤسسة دولية جديدة على وشك التوصل إلى اتفاق بشأن كيفية استئناف إيصال المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين في غزة، دون سيطرة حماس عليها.
Advertisement


وبعد انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في غزة قبل شهرين، كانت إسرائيل أوقفت كل إمدادات المساعدات الإنسانية من الغذاء والماء والأدوية إلى القطاع، مما أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية.
وتقول وكالات الإغاثة التابعة للأمم المتحدة إن إمدادات الغذاء في غزة ستنفد خلال أيام. ويزعم المسؤولون الإسرائيليون أنها ستنفد تماما خلال ثلاثة إلى أربعة أسابيع.
وأدى تعليق إيصال المساعدات واستئناف الغارات الإسرائيلية إلى نزوح آلاف المدنيين الفلسطينيين مجددا، مما أدى إلى تفاقم حالة الفوضى في القطاع.

وصرح الرئيس الأميركي دونالد ترامب قبل أيام بأنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للسماح بدخول الغذاء والدواء إلى قطاع غزة المدمر.

ويقول المسؤولون الإسرائيليون إنه خلال وقف إطلاق النار وقبله، تمكنت حماس من السيطرة على معظم المساعدات التي دخلت غزة.
مواضيع ذات صلة
اتفاق وشيك بين لبنان وصندوق النقد في الربيع المقبل؟
lebanon 24
03/05/2025 09:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
نيويورك تايمز عن مسؤول إسرائيلي: الخلافات متجذرة بين حماس وإسرائيل بشأن الخطوات التالية للاتفاق
lebanon 24
03/05/2025 09:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
"شخص وحيد" قادر على فرض اتفاق وقف إطلاق نار جديد بين حماس وإسرائيل
lebanon 24
03/05/2025 09:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
إتّفاق بين لبنان وإسرائيل... هذا ما يتضمّنه
lebanon 24
03/05/2025 09:53:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في عربي-دولي Lebanon 24
02:27 | 2025-05-03
02:18 | 2025-05-03
02:01 | 2025-05-03
01:41 | 2025-05-03
01:39 | 2025-05-03
01:26 | 2025-05-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24