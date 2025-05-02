في "قضية التسفير" التونسية.. أحكام سجنية تتراوح بين 18 و36 سنة

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قضت محكمة تونسية، الجمعة، بسجن مسؤولين سابقين من بينهم رئيس الوزراء السابق علي العريض، بتهم تتعلق بقضية ما عرف بالتسفير إلى خلال العقد الماضي.وقالت وكالة إفريقيا للأنباء إن الخامسة المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب أصدرت مساء الجمعة أحكاما تراوحت بين 18 و36 سجنا في قضية ما يعرف بـ"التسفير" مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.