صفارات الإنذار دوت في عدة مناطق.. إسرائيل تعترض صاروخا أطلق من اليمن

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أكد الجيش ، اليوم السبت، انه اعترض صاروخا أطلق من اليمن.وذكر بيان مقتضب للجيش الإسرائيلي أن اعتراض الصاروخ جاء عقب تفعيل في عدد من المناطق .وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أمس الجمعة أنه اعترض خلال 12 ساعة صاروخين أطلقا من اليمن باتجاه الأراضي ، وتبنّى الحوثيون الهجوم.