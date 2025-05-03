صفقة بيع حديدة.. أميركا توافق على بيع صواريخ متوسطة المدى إلى السعودية

وافقت الخارجية الأميركية على عملية بيع صواريخ متوسطة المدى من نوع " جو - جو " للسعودية بقيمة تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار.

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إقرار البيع الذي أعلنته الخارجية الأميركية يأتي قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي إلى ، في حين كانت قد وافقت قبل ذلك بإعلان بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى السعودية، طبقاً لما ذكرته الدفاع الأميركية" "، إذ تعد تلك الصفقة أحدث صفقة سلاح أميركية -سعودية في عهد الرئيس .وشهد حجم الإنفاق العسكري في السعودية نمواً سنوياً منذ عام 1960 ميلادي، إذ وصل نحو 4.5%، لتبلغ قيمة الإنفاق نحو 75.8 مليار دولار في العام 2024، طبقاً لحديث سابق ذكره محافظ ، المهندس أحمد العوهلي، وبذلك كله تصبح السعودية خامس أكبر دولة في العام والأولى عربياً من حيث الإنفاق العسكري.