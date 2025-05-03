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عربي-دولي

صفقة بيع حديدة.. أميركا توافق على بيع صواريخ متوسطة المدى إلى السعودية

Lebanon 24
03-05-2025 | 00:02
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وافقت الخارجية الأميركية على عملية بيع صواريخ متوسطة المدى من نوع " جو - جو " للسعودية بقيمة تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار.
إقرار البيع الذي أعلنته الخارجية الأميركية يأتي قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى السعودية، في حين كانت قد وافقت واشنطن قبل ذلك بإعلان بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى السعودية، طبقاً لما ذكرته الدفاع الأميركية" البنتاغون"، إذ تعد تلك الصفقة أحدث صفقة سلاح أميركية -سعودية في عهد الرئيس ترمب.
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وشهد حجم الإنفاق العسكري في السعودية نمواً سنوياً منذ عام 1960 ميلادي، إذ وصل نحو 4.5%، لتبلغ قيمة الإنفاق نحو 75.8 مليار دولار في العام 2024، طبقاً لحديث سابق ذكره محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، المهندس أحمد العوهلي، وبذلك كله تصبح السعودية خامس أكبر دولة في العام والأولى عربياً من حيث الإنفاق العسكري.
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