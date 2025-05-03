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عربي-دولي
صفقة بيع حديدة.. أميركا توافق على بيع صواريخ متوسطة المدى إلى السعودية
Lebanon 24
03-05-2025
|
00:02
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وافقت الخارجية الأميركية على عملية بيع صواريخ متوسطة المدى من نوع " جو - جو " للسعودية بقيمة تُقدر بنحو 3.5 مليار دولار.
إقرار البيع الذي أعلنته الخارجية الأميركية يأتي قبل أيام من زيارة الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
إلى
السعودية
، في حين كانت قد وافقت
واشنطن
قبل ذلك بإعلان بيع أنظمة أسلحة دقيقة التوجيه إلى السعودية، طبقاً لما ذكرته الدفاع الأميركية"
البنتاغون
"، إذ تعد تلك الصفقة أحدث صفقة سلاح أميركية -سعودية في عهد الرئيس
ترمب
.
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وشهد حجم الإنفاق العسكري في السعودية نمواً سنوياً منذ عام 1960 ميلادي، إذ وصل نحو 4.5%، لتبلغ قيمة الإنفاق نحو 75.8 مليار دولار في العام 2024، طبقاً لحديث سابق ذكره محافظ
الهيئة العامة
للصناعات العسكرية
، المهندس أحمد العوهلي، وبذلك كله تصبح السعودية خامس أكبر دولة في العام والأولى عربياً من حيث الإنفاق العسكري.
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