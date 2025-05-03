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عربي-دولي

في صنعاء.. غارات أميركية على اليمن وانفجارات عنيفة

Lebanon 24
03-05-2025 | 00:15
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استهدفت 24 غارة أميركية ، فجر السبت، مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية، منها 10 غارات استهدفت مواقع للحوثيين في مديرية خب والشعف والجوف.

وهزت انفجارات عنيفة شمال العاصمة اليمنية صعناء.
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هذا وأفادت وسائل إعلام حوثية أن غارة أميركية استهدفت بني حشيش في صنعاء، و3 غارات على مديرية حرف سفيان شمالي عمران.

والجمعة، أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع 4 غارات أميركية على مواقع تابعة للحوثيين في ميناء رأس عيسى النفطي بمديرية الصليف في الحديدة.

يأتي ذلك فيما تواصل جماعة الحوثي احتجاز نحو 15 سفينة في ميناء رأس عيسى، وذلك رغم قصف الولايات المتحدة للميناء في 17 نيسان الماضي.
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