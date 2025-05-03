في صنعاء.. غارات أميركية على اليمن وانفجارات عنيفة

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استهدفت 24 غارة أميركية ، فجر السبت، مواقع للحوثيين في 4 محافظات يمنية، منها 10 غارات استهدفت مواقع للحوثيين في مديرية خب والشعف والجوف.وهزت انفجارات عنيفة شمال العاصمة صعناء.هذا وأفادت وسائل إعلام حوثية أن غارة أميركية استهدفت بني حشيش في ، و3 غارات على مديرية حرف شمالي عمران.والجمعة، أفادت وسائل إعلام حوثية بوقوع 4 غارات أميركية على مواقع تابعة للحوثيين في ميناء رأس النفطي بمديرية في الحديدة.يأتي ذلك فيما تواصل جماعة احتجاز نحو 15 سفينة في ميناء رأس عيسى، وذلك رغم قصف للميناء في 17 نيسان الماضي.