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عربي-دولي

وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية تخطط لإلغاء 1200 وظيفة

Lebanon 24
03-05-2025 | 00:34
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تخطط وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية "سي آي أيه" لتقليص قوتها العاملة بنحو 1200 وظيفة، وفق ما أفادت صحيفة "واشنطن بوست"، الجمعة، في حين تعتزم وكالات استخبارات أخرى تسريح الآلاف من موظفيها.
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وذكرت الصحيفة أن إدارة الرئيس دونالد ترامب أبلغت مجلس النواب بالخفض المخطط له في وكالة الاستخبارات المركزية والذي سينفذ على مدى سنوات عدة، حيث سيتم إنجازه جزئيا من خلال تقليص التوظيف بدلا من تسريح الموظفين.

وعند سؤاله عن تقرير الصحيفة، لم يؤكد متحدث باسم وكالة الاستخبارات المركزية التفاصيل، لكنه قال إن مدير الوكالة جون راتكليف "يتحرك بسرعة لضمان استجابة القوى العاملة في وكالة الاستخبارات المركزية لأولويات الإدارة في مجال الأمن القومي".
أضاف "هذه الخطوات جزء من استراتيجية شاملة لضخ طاقة متجددة في الوكالة، وتوفير فرص لظهور قادة صاعدين، وتحسين وضع وكالة الاستخبارات المركزية لتحقيق مهمتها".

وفي وقت سابق من هذا العام، أصبحت وكالة الاستخبارات المركزية أول وكالة أمن أميركية تنضم إلى برنامج التسريح الطوعي الذي أطلقه الرئيس دونالد ترامب، وتعهد من خلاله بتقليص الوظائف الفيدرالية بشكل جذري.

وسبق أن قال راتكليف أمام النواب إن الوكالة، تحت قيادته، ستنتج "تحليلات ثاقبة وموضوعية وشاملة المصادر، ولن نسمح أبدا للتحيزات السياسية أو الشخصية بأن تظلل أحكامنا".

وأكد "سنجمع المعلومات الاستخبارية وخاصة تلك البشرية من كل ركن من أركان العالم، مهما كان مظلما أو صعبا"، إضافة إلى "القيام بعمليات سرية بتوجيه من الرئيس والذهاب إلى أماكن لا يستطيع أحد الوصول إليها، والقيام بأمور لا يستطيع أحد القيام بها".

وتوجه إلى ضباط الوكالة قائلا "إذا بدا لكم كل هذا مطابقا لما كنتم تطمحون إليه لدى انتسابكم، فاستعدوا لإحداث فرق. وإن لم يكن كذلك، حان الوقت للبحث عن مجال عمل جديد".
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