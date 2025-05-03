أنباء عن هبوط مروحية إسرائيلية في السويداء.. ومصادر محلية تنفي

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نفت مصادر محلية في محافظة الأنباء التي تحدثت عن هبوط مروحية إسرائيلية داخل المدينة الواقعة جنوبي البلاد.وقالت المصادر لـ" "، إن هذه الأنباء "غير صحيحة" و"تفتقر إلى أي دليل".ووفق "تلفزيون " فإنه لم يتم رصد أي تحليق لمروحية في أجواء السويداء، كما لم يسجل أي هبوط لطائرة مروحية في المنطقة.وكانت وسائل إعلام محلية قد نقلت عن مصادر أنباء تفيد بهبوط مروحية إسرائيلية في السويداء، ومغادرتها بعد وقت قصير.وذكرت صفحة "السويداء 24" المحلية نقلا عن مصادر أن "الأنباء المتداولة عن هبوط طائرة مروحية إسرائيلية في السويداء عارية عن الصحة وتأتي في سياق حملات التحريض الطائفي الممنهجة".وأضافت: "لم تُسمع أصوات مروحيات في أجواء المحافظة إنما كان هناك أصوات انفجارات بسبب الجوية التي كانت تستهدف مواقع عسكرية في ريف ".(سكاي نيوز)