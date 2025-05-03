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وانتقد التصرفات والتصريحات الأخيرة للمسؤولين ، ووصفها بالمتناقضة. قال ، مساء أمس الجمعة، إن اتفاقاً نوويا موثوقاً ومستداما أصبح في المتناول، مضيفا أن "تكرار الأكاذيب" -بحسب وصفه- لا يغيّر الحقائق الجوهرية.وانتقد التصرفات والتصريحات الأخيرة للمسؤولين ، ووصفها بالمتناقضة.

وعن مطالب لطهران بوقف تخصيب اليورانيوم، تمسك بحق بلاده الكامل في "امتلاك دورة الوقود الكاملة"، بحسب تعبيره.



كما اعتبر عراقجي أن التمسك بالمواقف القصوى والخطابات التحريضية عنصر سيؤدي لتقويض فرص النجاح.



يذكر أن الجولة الرابعة من المفاوضات النووية اصطدمت بعقبات لم تعلن رسميا، بين ضغوط واشنطن وتحفّظ ، فيما جاء الإعلان عن التعليق اء هادئا، لكن خلفه حراك محموم وتغيرات تمس جوهر الاتفاق.



من جهتها، تحدثت عن أسباب لوجستية لتعليق المفاوضات، فيما توقعت واشنطن استئناف المفاوضات قريبا.