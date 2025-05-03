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عربي-دولي

ايران: نتمسك بـ"امتلاك دورة وقود نووي كاملة"

Lebanon 24
03-05-2025 | 02:01
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قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، مساء أمس الجمعة، إن اتفاقاً نوويا موثوقاً ومستداما أصبح في المتناول، مضيفا أن "تكرار الأكاذيب" -بحسب وصفه- لا يغيّر الحقائق الجوهرية.
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وانتقد عراقجي التصرفات والتصريحات الأخيرة للمسؤولين الأميركيين، ووصفها بالمتناقضة.
وعن مطالب واشنطن لطهران بوقف تخصيب اليورانيوم، تمسك وزير الخارجية الإيراني بحق بلاده الكامل في "امتلاك دورة الوقود النووي الكاملة"، بحسب تعبيره.

كما اعتبر عراقجي أن التمسك بالمواقف القصوى والخطابات التحريضية عنصر سيؤدي لتقويض فرص النجاح.

يذكر أن الجولة الرابعة من المفاوضات النووية اصطدمت بعقبات لم تعلن رسميا، بين ضغوط واشنطن وتحفّظ طهران، فيما جاء الإعلان عن التعليق اء هادئا، لكن خلفه حراك دبلوماسي محموم وتغيرات تمس جوهر الاتفاق.

من جهتها، تحدثت إيران عن أسباب لوجستية لتعليق المفاوضات، فيما توقعت واشنطن استئناف المفاوضات قريبا.
 
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