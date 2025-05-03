للسنوات الـ3 المقبلة... الناخبون الاوستراليون يختارون اليوم الحزب الذي سيحكم البلاد

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توجه الناخبون الاوستراليون إلى صناديق الاقتراع لاختيار ١٥٠ نائبا فيدرالياً حيث سيشكل الحكومة الجديدة من يستطيع الحصول على اكثر من نصف المقاعد.وتدور المعركة بين الحاكم بقيادة أنطوني البانيزي والائتلاف المعارض بقيادة زعيم حزب الاحرار .ورجحت استطلاعات الرأي عودة حزب العمال إلى الحكم باكثرية مقبولة .وشهدت الأسابيع الماضية أنشطة انتخابية مكثفة في اتجاه والعربية حيث طرح بعض المرشحين ومن يدعمهم مسألة الصوت الإسلامي Muslim Vote ، احتجاجاً على عدم دعم القيادات الكبرى في الاحزاب لما تتعرض له غزة من حرب إبادة ، ما دعا من أطلق مسألة الصوت إلى محاولة معاقبة الاحزاب الكبرى وخصوصاً حزب العمال المعروف تاريخياً بقرب نوابه من الجالية .ويحاول داعمو "الصوت الإسلامي" إيصال مرشحيهم على حساب نواب حزب العمال في مناطق ذات كثافة من ابناء الجالية ، في حين لاقى مرشحو حزب العمال دعماً مطلقاً من فاعليات وقيادات اسلامية في وجه من أطلق حملة "الصوت المسلم ".ومن المتوقع ان تعلن النتائج في وقت متأخر من هذه الليلة بالتوقيت المحلي .