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عربي-دولي

لماذا لا تردّ إسرائيل على صواريخ الحوثيين؟.. مسؤول أمنيّ يكشف السبب

Lebanon 24
03-05-2025 | 05:06
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أشادت إسرائيل بالعمليات العسكرية التي تشنتها الولايات المتحدة ضد جماعة الحوثي في اليمن، ووصفتها بأنها كافية للرد على الهجمات التي استهدفتها في الفترة الأخيرة.
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وقالت هيئة البث الإسرائيلية نقلا عن مسؤولين أمنيين، إن السبب الرئيسي وراء عدم تنفيذ إسرائيل لهجمات مضادة ضد الحوثيين يعود إلى "كفاءة العمليات الأميركية".
 
وأكدت المصادر أن القوات الأميركية تستهدف بدقة مجمعات القيادة، ومستودعات الأسلحة، ومرافق تصنيعها، إلى جانب مواقع تابعة لعناصر الجماعة.

وأشارت إلى أن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي أبلغ القيادة بأن عام 2025 سيخصص للتركيز على العمليات القتالية في قطاع غزة، في إشارة إلى إعادة ترتيب أولويات الجيش الإسرائيلي ضمن الاستراتيجية الأمنية الحالية. (سكاي نيوز عربية) 
 
 
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