لماذا لا تردّ إسرائيل على صواريخ الحوثيين؟.. مسؤول أمنيّ يكشف السبب

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وقالت هيئة البث نقلا عن مسؤولين أمنيين، إن السبب وراء عدم تنفيذ إسرائيل لهجمات مضادة ضد الحوثيين يعود إلى "كفاءة العمليات الأميركية". أشادت بالعمليات العسكرية التي تشنتها ضد جماعة في اليمن، ووصفتها بأنها كافية للرد على الهجمات التي استهدفتها في الفترة الأخيرة.وقالت هيئة البث نقلا عن مسؤولين أمنيين، إن السبب وراء عدم تنفيذ إسرائيل لهجمات مضادة ضد الحوثيين يعود إلى "كفاءة العمليات الأميركية".

وأكدت المصادر أن القوات الأميركية تستهدف بدقة مجمعات القيادة، ومستودعات الأسلحة، ومرافق تصنيعها، إلى جانب مواقع تابعة لعناصر الجماعة.



وأشارت إلى أن أبلغ القيادة بأن عام 2025 سيخصص للتركيز على العمليات القتالية في ، في إشارة إلى إعادة ترتيب أولويات الجيش الإسرائيلي ضمن الاستراتيجية الأمنية الحالية. (سكاي نيوز عربية)