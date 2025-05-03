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عربي-دولي
حاولت وضع قنبلة خارج مصرف... وهذا ما حصل لاحقاً
Lebanon 24
03-05-2025
|
05:12
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قُتلت امرأة لدى انفجار قنبلة كانت تحملها في مدينة تسالونيكي
اليونانية
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وقالت الشرطة إن المرأة البالغة من العمر 38 عاماً كانت على ما يبدو تحمل القنبلة لوضعها خارج مصرف قريب حوالي الساعة الخامسة صباحا.
وتسبب الانفجار في إلحاق أضرار بواجهات العديد من المحلات التجارية والمركبات.
وقالت الشرطة إن المرأة كانت معروفة لدى السلطات بعد مشاركتها في العديد من عمليات السرقة السابقة، وأضافت أنها تحقق في علاقاتها المحتملة بجماعات يسارية متطرفة. (العربية)
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