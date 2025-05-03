إسطنبول مُهدّدة... هذا ما قد يحدث في حال وقوع زلزال كبير

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أفادت معلومات قناة "TELE1" التلفزيونية ، عن وجود منشأة لتخزين الطبيعي على خط صدع نشط في قاع ، تقع على بعد حوالي ثلاثة أميال من ساحل سيليفري.وفي هذا الصدد، قال جوشار بويوك ، مهندس شارك في أعمال صيانة المنشأة: "هناك هيكل يشبه قنبلة موقوتة أمام أعيننا، أي انفجار في هذه المنطقة خلال زلزال كبير سيكون التأثير على كسقوط قنبلة ذرية".كما قدم عالم الأرض تحذيرات مماثلة، حيث قال إن أنشطة التخزين هذه التي تجري على خط صدع نشط لا يمكن قبولها علميا.وقال: "قد تتعرض منطقة التخزين للضغط أثناء الزلزال، ويرتفع خطر صعود الغاز إلى السطح وحدوث حرائق كارثية، قاع بحر مرمرة غير مناسب لمثل هذه الأنشطة".وأشار أيضا إلى أنه أثناء الزلزال، قد يحدث "إسالة للتربة"، مما قد يتسبب في ارتفاع الغاز الطبيعي إلى السطح والتسبب في حدوث انفجارات.وأضاف: "كل ما نخزنه سوف نفقده في حالة وقوع زلزال كبير"، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في استثمارات الطاقة في منطقة مرمرة. (روسيا اليوم)