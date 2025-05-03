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عربي-دولي
إسطنبول مُهدّدة... هذا ما قد يحدث في حال وقوع زلزال كبير
Lebanon 24
03-05-2025
|
05:47
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أفادت معلومات قناة "TELE1" التلفزيونية
التركية
، عن وجود منشأة لتخزين
الغاز
الطبيعي على خط صدع نشط في قاع
بحر مرمرة
، تقع على بعد حوالي ثلاثة أميال من ساحل سيليفري.
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وفي هذا الصدد، قال جوشار بويوك
دوغان
، مهندس شارك في أعمال صيانة المنشأة: "هناك هيكل يشبه قنبلة موقوتة أمام أعيننا، أي انفجار في هذه المنطقة خلال زلزال كبير سيكون التأثير على
اسطنبول
كسقوط قنبلة ذرية".
كما قدم عالم الأرض
البروفيسور
ناجي غورور
تحذيرات مماثلة، حيث قال إن أنشطة التخزين هذه التي تجري على خط صدع نشط لا يمكن قبولها علميا.
وقال: "قد تتعرض منطقة التخزين للضغط أثناء الزلزال، ويرتفع خطر صعود الغاز إلى السطح وحدوث حرائق كارثية، قاع بحر مرمرة غير مناسب لمثل هذه الأنشطة".
وأشار
غورور
أيضا إلى أنه أثناء الزلزال، قد يحدث "إسالة للتربة"، مما قد يتسبب في ارتفاع الغاز الطبيعي إلى السطح والتسبب في حدوث انفجارات.
وأضاف: "كل ما نخزنه سوف نفقده في حالة وقوع زلزال كبير"، مؤكدا ضرورة إعادة النظر في استثمارات الطاقة في منطقة مرمرة. (روسيا اليوم)
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